Nakúp a ušetri: V PLANEO Elektro sú stále splátky výhodnejšie než hotovosť!

Či už plánujete kúpiť elektroniku alebo spotrebiče do domácnosti, určite nevynechajte PLANEO Elektro. Septembrová splátková akcia pokračuje vo všetkých 51 predajniach až do 4. októbra.

V najrozšírenejšej sieti predajní elektrospotrebičov sa oplatí kúpiť všetko, čo práve potrebujete, alebo o čom ste už dlho snívali, no peňaženka vás k tomu nepustila. Napríklad taká sušička bielizne PHILCO – PDC 82 R CROWN. Letné slnko vysušilo bielizeň raz – dva, no s prichádzajúcimi daždivými dňami sa vám po byte opäť rozmnožia sušiaky. Ak ich nechcete obchádzať, vyriešte to teraz sušičkou za 359 eur na splátky namiesto 419 eur v hotovosti.

Zdroj: Planeo

A čo by ste povedali na výhodnú kúpu televízora? Priestorovo výrazný 4K UHD SMART TV SAMSUNG UE75TU7072 s uhlopriečkou 189 cm a Crystal displejom vám svojim 4K rozlíšením poskytne zážitok z obrazu ako v kine. Na svoje si prídu aj milovníci hier, ktorým lagovanie už nepokazí žiadne víťazstvo. A s pomocou Smart Hub objavíte ďalší obsah pre vaše večery pri televízii. Kým v hotovosti by ste za tento TV zaplatili 899 eur, na splátky ho dostanete za 779 €.

Zdroj: Planeo

Práve teraz je čas aj na nový mobil! Huawei P40 LITE je dobrá voľba nielen preto, že namiesto 249 € ho môžete mať na splátky za 219 eur. Dobrá pamäť, spoľahlivé kamery, rýchlonabíjanie a možnosť dvoch SIM kariet, ako aj ďalšie vychytávky z neho robia smartfón, ktorý si ihneď obľúbite.

Zdroj: Planeo

Vráťme sa naspäť do domácej reality. Kým budete pozerať programy na novej televízii či objavovať všetky funkcie nového mobilu, môžete zároveň aj povysávať a umyť dlážku. O čisté podlahy sa postará robotický vysávač SENCOR – SRV 9250 BK. Sám si zmapuje terén, povysáva a potom sa sám odprevadí do dokovacej stanice. A ak by predsa len niečo bolo treba – ovládať ho môžete cez mobil, takže naozaj neprídete o svoje pohodlie. Zájdite si poň do PLANEO Elektro a môžete ho mať za 299 eur na splátky namiesto za 349 eur v hotovosti.

Zdroj: Planeo

Ako nakúpiť na splátky lacnejšie ako v hotovosti?

Je to veľmi jednoduché. Na stránke planeo.sk si do 4.10.2020 nájdite svoju kamennú predajňu a zájdite si do nej po svoj vybraný spotrebič v minimálne hodnote 138 €. Hodnota úveru na vybraný výrobok alebo výrobky na jednom pokladničnom doklade musí byť minimálne 118 eur a získate zľavu v podobe 2 mesačných splátok. Akcia sa vzťahuje na tieto splátkové produkty:

Pevné splátky od 10 eur do 130 eur od spoločnosti QUATRO,

Bez akontácie (akontácia 0 %)

Minimálna doba splácania úveru 13 mesiacov

Viac informácií nájdete na www.planeo.sk.

- reklamná správa -