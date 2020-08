Odborníci z Huawei sa podelia o svoje znalosti s vysokoškolákmi

Do 15. októbra 2020 sa môžu slovenské univerzity a ich študenti prihlásiť do jedného z najambicióznejších projektov na svete - Seeds for the future. Technologická firma Huawei bude na Slovensku vyučovať študentov technických odborov o najmodernejších technológiách, akými sú cloud, umelá inteligencia alebo 5G.

Program, ktorého cieľom je v priebehu 5 dní odovzdať vybraným študentov z odborov STEM – veda, technológie, inžinierstvo a matematika – pokročilé znalosti potrebné pre uplatnenie sa v IT a telekomunikačnom sektore, štartuje 2. novembra 2020. V dôsledku pandémie COVID-19 bude program tento rok prebiehať prostredníctvom online prednášok.

Seeds for the Future je príležitosťou pre najbystrejších študentov slovenských vysokých škôl. Hlavnými témami tohtoročných kurzov budú technológia 5G, cloudové aplikácie, umelá inteligencia a mobilné služby Huawei. Pokročilí študenti sa však budú môcť vzdelávať aj v oblasti manažmentu naprieč rozdielnymi kultúrami, digitálnej transformácie, Internetu vecí a otvorených ekosystémov.

„Pre slovenských študentov je program Seeds for the Future dokonalou príležitosťou získať znalosti, ktoré nie sú dostupné prakticky na žiadnom inom mieste. Experti z Huawei sú pripravení odovzdať im svoje skúsenosti s najmodernejšími technológiami v IT a telekomunikačnom sektore. Práve tie budú pre nich obrovskou výhodou na trhu práce a v úspešnej kariére,“ hovorí Tomáš Kolder, PR manažér spoločnosti Huawei.

V minulosti boli študenti v rámci Seeds for the Future pozvaní na študijný výlet do centrály Huawei v čínskom Shenzene. Tento rok sa program presúva do virtuálneho priestoru z dôvodu pandémie koronavírusu. Na študentov čaká niekoľko zaujímavých prednášok, na ktorých sa dozvedia veľa praktických informácií od naslovovzatých odborníkov, ale aj možnosť spoznať čínsku kultúru, jazyk, dokonca sa dozvedia viac napríklad o kaligrafii alebo čínskej hudbe.

Študenti sa do programu môžu prihlásiť prostredníctvom svojej univerzity, alebo poslať prihlášku na emailovú adresu: seeds@huawei.com. Víac o programe sa dozvedia na oficiálnej webstránke projektu.

