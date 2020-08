Chcete v sebe prebudiť poriadneho býka v posteli? 7 tipov, ako na to a čo pomáha najviac

To, že organizmus starne, je fakt, s ktorým sa treba zmieriť. Zmierovať sa však nemusíte s negatívnymi javmi, ktoré so starnutím môžu prísť, hlavne pokiaľ sa týkajú milostného života. Už dávno neplatí, že muž v strednom veku je odkázaný iba na sexuálnu abstinenciu a negatíva s tým spojené. Tu je 7 tipov, ktoré vám pomôžu.

1. V zdravom tele zdravý sexuálny duch

Ak chcete podporiť svoje sexuálne zdravie, musíte sa zamerať hlavne na to všeobecné. U mužov je alfa a omega výkonnosti v posteli správne fungovanie srdca a kardiovaskulárneho systému, hlavne pokiaľ ide o krvný obeh.

To najlepšie, čo preň môžete spraviť, je pravidelný pohyb, ktorý pomáha aj proti priberaniu a nadváhe. Ideálne je skombinovať pravidelnú chôdzu každý deň po dobu aspoň 45 minút s behaním, plávaním a kardio tréningom vo fitku.

2. Žiadne zlozvyky

U mužov po 40-tke je pomerne bežné, že sa snažia prinavrátiť si mladosť tým, že si občas doprajú nejaký ten pohárik, prípadne aj cigaretu. Asi netreba zdôrazňovať, že ide nielen o zlozvyky, ale hlavne o toxické prostriedky na ničenie zdravia.

Obzvlášť to platí v prípade toho sexuálneho, nakoľko aj alkohol, aj fajčenie, výrazne zhoršujú krvný obeh a prekrvenie pohlavného údu. Možno to bude znieť príliš prísne a radikálne, ale ak si chcete užiť sex, nemôžete si užívať aj cigarety a alkohol.

3. Zvoľnite, stres je nepriateľ

Moderná doba kladie na mužov vysoké nároky, obzvlášť, ak sa chcú postarať o rodinu, prípadne, ak chcú mať vysoký životný štandard. Tu sa ale treba tiež rozhodnúť, či chcete mať dobré postavenie v práci, alebo v spálni.

Medzi výrazné rizikové a negatívne faktory, ktoré naozaj vplývajú na kvalitu milostného života a fungovanie pohlavnej sústavy, totiž patrí stres a s tým spojená prepracovanosť. Viac oddychujte a uvidíte, že sa to prejaví pozitívne.

4. Staré „babské“ recepty

Dnes sa ako riešenie na takmer každý problém okamžite ponúkajú rôzne syntetické tabletky a preparáty, ktoré by mali byť „univerzálnym liekom na všetko“. Zabudlo sa však na to, že to, čo funguje prirodzene, funguje obvykle najlepšie.

To isté platí aj v prípade podpory libida či potencie, kde sme takmer zabudli na stáročiami overené recepty. Ide o použitie rôznych liečivých bylín typu Tribulus Terrestris, Maca alebo Panax Ginseng, ktoré sú sexuálnymi životabudičmi.

5. Životospráva

Ak chcete zvýšiť svoju výkonnosť v posteli, nevyhnutným predpokladom k tomu je aj zlepšenie životosprávy, predovšetkým jedálnička. Zabudnúť treba na mastné jedlá, sladkosti, slané pochutiny a fast-food jedlá.

Naopak, konzumujte čo najviac ovocia a zeleniny, obsahujú veľa aminokyselín zlepšujúcich prekrvenie pohlavnej sústavy, ale aj vitamínov a minerálov pozitívne ovplyvňujúcich potenciu. Siahnuť môžete aj po rybách so zdravými tukmi.

6. Pravidelný tréning

Nikto sa ešte nestal majstrom bez toho, aby trénoval, to isté platí aj v milostnom živote. Ak ste mali dlhšiu prestávku, je najvyšší čas, aby ste sa začali venovať milovaniu znova a naplno, nenechajte sa odradiť prvotnými ťažkosťami.

Na spestrenie sexuálneho života a v rámci tréningu pokojne použite aj rôzne sexuálne hračky a erotické pomôcky pre seba či partnerku, nebojte sa vyskúšať ani nové sexuálne polohy a techniky, uvidíte, že sa vám to bude páčiť.

7. Prírodný „doping“ v modernom šate

Všetkých 6 spomínaných tipov je síce prirodzených, ale aby sa dostavil maximálny efekt, budete musieť mať dostatok trpezlivosti. Ak by ste si chceli trocha pomôcť a zlepšenie urýchliť, môžete siahnuť po podpornom „dopingu“.

Ide o celkom čerstvú novinku na našom trhu a to prípravok značky eJoy® LONG. Jedná sa o špeciálne voľne dostupné tabletky bez receptu určené pre mužov s prírodným zložením, ktoré pomáhajú komplexne na skvalitnenie milostného života. Chceli by ste vedieť niečo viac? Nech sa páči, tu je oficiálny web výrobcu plný informácií.

- reklamná správa -