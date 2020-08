Tatranský sen mení plány, pokračovať bude 15. augusta na Donovaloch

Organizátori Kaufland Detského festivalu hlásia zmenu v bezplatnom letnom tatranskom projekte pre všetky rodiny s deťmi. Kaufland Detský festival – Tatranský sen sa napokon neuskutoční podľa plánu. Dátum 8. augusta, kedy sa malo podujatie konať na Hrebienku, resp. v Lomnickom parku sa z technických príčin v tomto termíne neuskutoční. Podujatie sa presúva na 22. augusta do Jasnej, kde sa spolu uvidíme na Bielej Púti priamo pod lanovkou.

Predtým nás ale ešte čaká Kaufland Detský festival v krásnom prostredí tatranskej lúky za hotelom Residence na Donovaloch, kde sa už 15. augusta môžete tešiť na pestrý program plný koncertov a hravých aktivít. Na pódiu sa vám predstaví Dúhalka, Šašo Jaro, Kúzelník Peter Šesták, Tárajko a Popletajka, či PACI PAC. Celým podujatím vás bude sprevádzať obľúbená moderátorka Veronika Hatala, ktorá vás prevedie zaujímavou zážitkovou Kuniboo Kids Village zónou. „Tam sme pre deti spoločne s generálnym partnerom podujatia, spoločnosťou Kaufland pripravili Kuniboo Zónu malých hokejistov, kde budú pripravené súťaže aj krásna hokejová aréna. Malí i veľkí kuchári si spolu s medvedíkom Kuniboo budú môcť vyskúšať prípravu bezlepkových či bezlaktózových K-free dobrôt a ten, kto úspešne absolvuje 7 zábavno-edukačných tatranských stanovíšť, môže získať jedinečný odznak Kuniboo TURBO Teamu. Čakajú nás aj hry a zábava v Zónach Barbie a Hot Wheels, či zaujímavé aktivity s ďalšími partnermi,“ povedali nám o programe organizátori z agentúr Be Cool a 8P.

Tí, ktorí na podujatie prísť nemôžu, ho budú môcť sledovať NAŽIVO ONLINE na stránke www.detskyfest.sk prostredníctvom TURBO TV. ZAJO TURBO ako hlavný maskot podujatia spoločne s Medvedíkom Kuniboo opäť pozval aj niekoľko známych slovenských hokejistov, ktorí sa detičkám a rodičom rozdajú autogramy a pohrajú sa s nimi v Kuniboo Zóne malých hokejistov. Krásnym a najmä zmysluplným tatranským zážitkom bude zóna zdravia a záchrany ľudského života, kde budú počas celého dňa naši záchranári vysvetľovali deťom ako reagovať v životu dôležitých situáciách. Ukážky prvej pomoci sú naozaj obľúbené.

Skvelým doplnkom bude aj zóna Telekomu s tlačiarňami značky Epson, kde si budú môcť všetci návštevníci vytlačiť priamo zo svojho mobilu pamiatku v podobe fotky, ktorú si na Kaufland Detskom Festivale urobia. Prvá Stavebná sporiteľňa pre deti pripravuje bláznovstvá so Šašom Jarom a Renault maľovanie na tvár, magické triky Kúzelníka Šestáka a všetci si budú môcť nakresliť obrázok na nový Renault Clio, ktorý je polepený špeciálnou bielou fóliou vhodnou na kreslenie: „Veľmi sa tešíme, že môžeme deťom a rodičom počas leta v Tatrách pripravovať výnimočné zážitky, za ktoré nemusia zaplatiť ani Euro. Po Bachledke a Tatralandii tak s radosťou pozývame všetkých kamarátov Kaufland Detského festivalu 15. augusta na Donovaly a 22. augusta v novom termíne a na novom mieste do Jasnej“, povedali organizátori podujatia Peter Pukalovič z agentúry Be Cool a Radoslav Augustín z agentúry 8P.

Viac informácií nájdete na www.detskyfest.sk a https://www.facebook.com/kauflanddetskyfestival/

Fotogalériu z podujatia na „Bachledke“ nájdete tu

Fotogalériu z podujatia v Tatralandii nájdete tu

