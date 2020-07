Korona ju pripravila o prácu, na žrebe si zotrela 50 000 €!

Zdroj: Nike

„Kúpila som si žreb, aby mi počas rehabilitácie rýchlejšie ubehol čas,“ prezradila nám šťastná výherkyňa. Kupuje si ich pravidelne a dosť často sa jej aj darí. „Zotrela som si už výhru vo výške 100, či dokonca 200 eur.“ Aj teraz tušila, že by to mohla byť pekná výhra. Sestričku dopredu upozornila, že ak niečo vyhrá, bude kričať. A zrazu sa stalo niečo, čo vôbec nečakala. „Na žrebe s číslom 35, kedy sa narodil môj otec, bola pod číslom 27, kedy sa narodil zase môj manžel, výhra 50 000 €. Bol to šok, nevedela som, čo mám robiť. Ale nekričala som,“ dodala s úsmevom. Ešte nikdy takúto sumu nevyhrala. „Mala som posledné tri eurá v peňaženke. Žreb Extra Prachy som si kúpila prvýkrát a hneď takáto megavýhra.“ Podelí ju medzi svoje deti a vnúčatá. A niečo si určite nechá. „Korona ma pripravila o prácu, tieto peniaze mne a mojim deťom veľmi pomôžu.“

Túžite aj vy po výhre? Vyberte si niektorý z bohatej rodiny žrebov Niké. Vašej pozornosti by nemala ujsť úplná novinka VIP žreb, plný výhier 100 € a 20 €. Šťastie vám môže priniesť Super 7 s maximálnou výhrou 77 777 €, alebo neprehliadnite v ponuke gigantický XXL žreb, na ktorom si môžete zotrieť až 200 000 €. Žreby kúpite v pobočkách Niké alebo na stovkách ďalších miest po celom Slovensku.

Zdroj: Nike

- reklamná správa -