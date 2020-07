4 tipy, ako sa (tepelne) nestresovať

Nedovoľte, aby sa vám toto leto roztopil úsmev na tvári! Raz a navždy zatočte so stupňami Celzia, ktoré vám spôsobujú zbytočný stres. Kde číha tepelné nepohodlie a ako sa mu vyhnúť? Pomôžu vám špičkové japonské technológie, ale aj „sedliacky“ rozum.

Na prvé počutie znie možno termálny stres ako niečo, čím sa ani netreba zapodievať, v skutočnosti ide o „horúcu“ tému, ktorá sa týka každého z nás, a obzvlášť v lete. Telo vystresované neprimeranou teplotou a zdržiavaním sa v nedostatočne či nevhodne klimatizovaných interiéroch sa rýchlejšie vyčerpá.

No únavou sa to nekončí. Čo je ešte horšie, dlhodobý tepelný stres výrazne znižuje vašu schopnosť bojovať s neviditeľnými škodcami v ovzduší, pretože telo musí vyvíjať energiu na vyrovnávanie teploty namiesto toho, aby mohlo v pokoji pracovať na budovaní prirodzenej obranyschopnosti. Zbavením sa sabotérov termálneho komfortu teda prispievate k posilneniu imunity. A to je celkom pádny dôvod, prečo eliminovať tepelný stres zo života.

Tip č. 1: Pustite do bytu vánok technológií

Kvalitná klimatizácia je dnes v domácnosti rovnaká samozrejmosť ako chladnička. A predsa sa ešte nájdu priaznivci „starej školy“, ktorí sú presvedčení, že im stačia klímy z roku nula či dokonca ventilátor. Ten je nielen neekonomickým, ale z veľkej miery aj neúčinným riešením, keďže jediné – dočasné – riešenie tepelného stresu poskytuje vtedy, keď je namierený priamo na vás. Neznižuje teplotu vzduchu, takže nechávať ho zapnutý v prázdnej miestnosti, aby tam bolo sviežejšie, keď vojdete, je márne. A riskovať nedostatočnú ventiláciu vzduchu, ako aj zaťažovať našu už beztak zaťaženú prírodu starými typmi klímy dávno „za zenitom“ je nezodpovedné ako k vášmu zdraviu, tak aj k životnému prostrediu.

Náš tip? Pustite do bytu vánok technológií. Tých najlepších! Pri výbere nových riešení klimatizačných jednotiek sa spoľahnite na svetového lídra ako je Daikin. Technologická precíznosť príznačná pre japonskú výrobu, takmer 100-ročné skúsenosti na trhu, najvyššie triedy energetickej účinnosti či programovateľné správanie klímy, ktorá sa na váš povel spustí a vypne presne vtedy, kedy to potrebujete, sú atribúty, aké oceníte doma aj v kancelárii.

Zdroj: Daikin

Aby bola klíma vždy perfektne zohraná s vašimi potrebami, snímač prítomnosti vás pri aktivácii regulácie prúdenia vzduchu ochráni pred ofúkaním a podlahový snímač sa postará o vyvážený tepelný komfort od podlahy až k stropu.

A ak máte pocit, že už včera bolo neskoro na výmenu starej klímy za novú, Daikin vám krok k ekologickejšej aj ekonomickejšej budúcnosti ešte viac uľahčí. Vďaka Zelenej výmene sa presluhujúceho modelu zbavíte bezpečne a rýchlo s asistenciou certifikovaného odborníka. Navyše získate v závislosti od modelu až 1260-eurový motivačný príspevok na novú, „zelenšiu“ klímu a možnosť predĺženej záruky až na 5 rokov. K tomu si u vybraných HCE partnerov môžete kúpiť klimatizáciu Daikin aj na splátky a namontujú vám ju do týždňa. Viac informácií nájdete na www.daikin.sk.

Tip č. 2: Pocitová teplota nie je „len o pocite“

Tak ako sa odporúča nevynechať opaľovací krém, hoci je slnko schované za mrakmi, aj pri robení preventívnych opatrení pred tepelným stresom treba brať do úvahy faktory, ktoré sú navonok skryté. Jedným takým je pocitová teplota. Pri sledovaní predpovede počasia by ste tomuto údaju mali venovať ešte väčšiu pozornosť, ako teplomermi nameraným údajom.

Vzťah medzi pocitovou teplotou, vlhkosťou a teplotou vzduchu sleduje a vyhodnocuje takzvaný Heat Index (HI), ktorý sa v súčasnosti používa ako meradlo vplyvu počasia na ľudské telo. Na to, aby ste v lete predišli dehydratácii či únave, sa skutočne oplatí riadiť sa pocitmi a pri plánovaní pitného režimu či náročnosti turistickej trasy zohľadňovať, aká je predpoveď pocitovej teploty pre konkrétny deň.

Zdroj: Daikin

25 stupňov v trópoch totiž cítiť inak ako 25 stupňov kdesi v stredoslovenskej kotline. Čím vyššia je vlhkosť vzduchu, tým ťažšie prebieha regulácia telesnej teploty. Pot sa vyparuje pomalšie a vy si pripadáte ako v peci. Ak plánujete dovolenku v oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu a chcete si pribaliť aj bežecké tenisky, zvoľnite štandardný tréningový plán: ukrojte z nabehaných kilometrov a pridajte na objeme vypitých tekutín.

Tip č. 3: Pochutnajte si na cool dobrotách – zvnútra aj zvonku

Paradoxne, dať si v lete teplý čaj je viac cool ako vypiť na ex vychladenú minerálku. Nápoje, ktoré svojím chladom neorosia pohár, sú výborní pomocníci v boji proti tepelnému stresu. Z jednoduchého dôvodu – po vypití niečoho teplého sa rýchlejšie spotíte a potením dosiahnete zníženie teploty tela. Myslite však na to, že takto zároveň oberáte organizmus o tekutiny, preto neostávajte dlho s prázdnym pohárom a hydratujte o to častejšie.

Zdroj: Daikin

Hľadáte nielen osviežujúce, ale aj chutné dobroty s okamžitým chladivým účinkom? Doprajte si v lete čo najviac citrusového ovocia, čerstvej kokosovej šťavy, granátových jabĺčok či šalátov s nasekanými lístkami mäty. Dobrá správa je, že chladiť možno telo aj zvonku. Pasta zo santalového dreva rozotretá po miestach s vysokým prietokom krvi alebo gél s výťažkom z aloe pre vás v danom momente spravia viac ako studená sprcha.

Tip č. 4: Horúce módne trendy vyberajte s rozumom

Vo svete funkčnej módy dnes nájdete mnohé nositeľné technológie s chladiacim efektom, no pre bežné denné nosenie vám postačí aj zopár základných pravidiel, ako skĺbiť potrebu byť šik a zároveň sa negrilovať v tričku.

Veľkým NIE sú syntetické materiály a vôbec, čokoľvek, čo na visačke oznamuje menej ako 100-percentný podiel prírodných vlákien. V lete inštinktívne siahame po bavlnených košeliach a blúzkach či ľanových nohaviciach. Sú priedušnejšie, takže pot cez ne prejde ako cez sito a nevytvorí na povrchu oblečenia nežiaducu bariéru medzi kožou a okolitým vzduchom, ktorá by viedla k pocitom zaparenia a prehrievania.

Zdroj: Daikin

Zaujímavosťou je stále pretrvávajúci mýtus o svetlých tkaninách. Mnoho ľudí práve tie preferuje v letných dňoch ako efektívnejšiu ochranu pred horúčavou. Zbytočne. Vedci už v osemdesiatych rokoch minulého storočia pri pozorovaní beduínov zistili, že farba oblečenia nemá zďaleka taký vplyv na náš tepelný komfort, ako by sa mohlo zdať. Členovia púštnych karaván tradične nosia čierne róby a je im v nich dostatočne pohodlne, aby zvládali niekoľkodňové pochody na priamom slnku.

Tajomstvo je v materiáli a vo voľnosti strihu. Hoci tmavé farby skôr absorbujú teplotu z okolia, pokiaľ je oblečenie vyrobené z prírodných tkanín a strih tesne nekopíruje kontúry tela, nahromadená horúčava sa vyparí do vzduchu skôr, ako by vám začala prekážať. Fakt, že dobronzova opálená pokožka najskvostnejšie vynikne vo svetlých farbách, je, pravdaže, úplne iný postreh a viac súvisí s vaším sebavedomím než s tepelným stresom.

- Reklamná správa -