Najznámejšou minerálkou u Slovákov je značka Budiš

Zdravotným účinkom minerálnych a pramenitých vôd Slováci veria

Pitie minerálnych a pramenitých vôd je u Slovákov obľúbené z viacerých dôvodov. Najvýznamnejším z nich sú pozitívne účinky na zdravie a organizmus, čo je rozhodujúci faktor pre 86 % oslovených. Ich pitie sa hodí ku každej príležitosti pre 84 % opýtaných a rovnaké percento ich berie ako dobrý prostriedok na uhasenie smädu. Pre tri štvrtiny Slovákov sú dôležité ich minerály a rovnako ich pijú tiež preto, že sú čisté a prírodné. Pre 61 % opýtaných sú pramenité a minerálne vody zdrojom energie a šesť z desiatich Slovákov ich pije aj kvôli pretráveniu. MUDr. Boris Bajer z Centra Výživy a Tréningu hovorí, že minerálne a pramenité vody majú svoje miesto v našej zdravej životospráve i správnom pitnom režime: „Pramenité a minerálne vody vo všeobecnosti podporujú správne fungovanie nášho organizmu. Každý človek by mal vo svojom pitnom režime zvážiť ich správne množstvo a skladbu podľa zdravotného stavu či aktuálnej potreby.“

MUDr. Boris Bajer vidí v minerálnych a pramenitých vodách aj nasledovné pozitíva: "Benefity minerálnych a pramenitých vôd sú najmä v tom, že obsahujú minerály, ktoré voda z vodovodu neobsahuje alebo ich obsahuje v menšom množstve. Svojim klientom odporúčam, aby do pitného režimu zaradili aj minerálne a pramenité vody, práve kvôli zlepšeniu príjmu minerálov, ktoré naše telo potrebuje každý deň." Pre deti odporúča piť aj dojčenské vody, pretože spĺňajú veľmi prísne hygienické štandardy a obsahujú tiež vhodnú koncentráciu minerálov.

Pitný režim ovplyvňuje celkové fungovanie tela i metabolizmus

MUDr. Boris Bajer vysvetľuje, že niektoré minerálne a pramenité vody podporujú správnu funkciu a zloženie kostí, zlepšujú trávenie, pomáhajú znižovať krvný tlak, zlepšujú srdcovo-cievny aparát. Je treba myslieť na to, že každá má svoje unikátne zloženie, a teda vlastné, špecifické účinky. Sú veľmi vhodné u športovcov, pri fyzickej i psychickej námahe. Odporúčanie konkrétnych vôd je individuálne – podľa zdravotného stavu človeka i jeho konkrétnych potrieb na pitný režim. Ľudia sa môžu so svojimi lekármi, či odborníkmi na zdravú výživu.

Upozorňuje, že napríklad pri chudnutí je prijímanie dostatočného množstva tekutín fundamentálnym základom: „Väčšina biochemických procesov v tele prebieha za účasti vody. V štúdiách je dokázaná väčšia kontrola prijatých kalórií pri dostatočnom príjme tekutín. Čo sa týka fyzickej aktivity - správny a dostatočný príjem tekutín ovplyvňuje výkonnosť.“

Správny pitný režim – čo a koľko?

Predstava Slovákov o optimálnom dennom objeme pitného režimu je priemerne 2,75 litra na dospelú osobu. Z toho balené vody (pramenitá sýtená, pramenitá nesýtená, minerálna a dojčenská voda) u nich tvoria objem 1,89 litra a voda z vodovodu 0,87 litra. V ich odhadovanej dennej skladbe nápojov je však takmer 30 % tých nápojov, ktoré do verzie zdraviu prospešných zarátať nemôžeme (džús, voda so sirupom, ovocné šťavy, ochutené a sladké nealko nápoje a vody). U detí rodičia odhadli ideálne množstvo zdravej verzie nealko nápojov na 1,67 litra. Z toho balené vody (pramenitá sýtená, pramenitá nesýtená, minerálna a dojčenská voda) tvoria objem 1,25 litra a voda z vodovodu 0,41 litra. V celkovej dennej skladbe nápojov je však 36 %, ktoré by sme mali eliminovať (džús, voda so sirupom, ovocné šťavy, ochutené a sladké nealko nápoje a vody).

MUDr. Boris Bajer spresňuje: „Existuje viacero, často komplikovaných výpočtov, ktoré uvádzajú rôzne asociácie, resp. štúdie. Institute of Medicine odporúča u priemerného muža cca. 3 litre tekutín denne, u priemernej ženy cca. 2 litre a u detí cca 1,5 litra. Treba si uvedomiť, že sa tieto odporúčania môžu meniť podľa geografických okolností (teplo, vlhkosť vzduchu a iné klimatické faktory), fyzickej záťaže (iný príjem bude mať baník a iný programátor) a rôznych iných faktorov, ako je napr. tehotenstvo, kojenie či choroby.“

Ako trénovať dodržiavanie pitného režimu

MUDr. Boris Bajer k osvojeniu a posilneniu dobrých návykov hovorí: „Pre telo nie je „náhodný pitný režim“ vôbec vhodný. Dobrý návyk na dodržiavanie správneho pitného režimu je potrebné istý čas trénovať. Po krátkom čase si na to vieme my aj naše telo zvyknúť. Odporučil by som, napríklad aktivovať vo forme budíka interval na každé 2 hodiny a vypiť vtedy menší pohár vody.“

Väčšina ľudí deklaruje, že má vybudované návyky ohľadom dodržiavania správneho pitného režimu. Tvrdí to 68 % Slovákov, naproti 31 %, ktorí stabilný režim nemajú. Za pádny argument rátajú fľašu (56 %) či džbán na stole (26 %).

Poznámka: Percentuálne dáta sú z výsledkov prieskumu, ktorý pre spoločnosť BUDIŠ a. s. realizovala agentúra 2muse. Prieskum bol uskutočnený na reprezentatívnej vzorke 500 respondentov v čase od 22.5. do 26.5.2020.

Ideálny mix pramenitých a minerálnych vôd zo slovenských prírodných zdrojov

Budiš: u Slovákov najznámejšia minerálna voda

Budiš je minerálna voda vyvierajúca pri rovnomennej obci Budiš v okrese Turčianske Teplice. Je to stredne mineralizovaná prírodná minerálna voda. Má osviežujúcu chuť a blahodarné účinky pre celý organizmus. Priaznivo pôsobí na tráviaci systém. Môže podporiť pečeňovo-žlčové funkcie. Pomáha tiež pri chronických zápaloch dýchacích a močových ciest, dokonca aj pri alergických ochoreniach. Nahrádza nedostatok minerálov a vhodne dopĺňa dennú potrebu vápnika. Športoví lekári ju charakterizujú ako prírodný iontový nápoj, ktorý ideálne dopĺňa minerály po športovej záťaži. Využiť ju môžu aj kulinári, pretože skvele dopĺňa chuť rýb, morských plodov, hydiny alebo cestovín.

Fatra: unikát medzi minerálnymi vodami

Fatra je mimoriadne vzácna minerálna voda. Svojím zložením vyniká nielen medzi minerálnymi vodami na Slovensku, ale aj v celej Európe. Vďaka jej zásaditému účinku ju odborníci považujú za dokonalé dielo prírody. Unikátne zloženie Fatry pomáha pri tráviacich problémoch, pálení záhy, nadmernej tvorbe žalúdočných kyselín a prekyslení organizmu. Taktiež je vhodná pri nadmernom strese a vyčerpaní alebo konzumácii ťažšieho jedla a alkoholických nápojov. Je ideálna ako prevencia tvorby močových kameňov, pozitívne vplýva na zápalové procesy močových ciest a taktiež zvyšuje účinky inzulínu.

Je potrebné rozlíšiť, že existujú dva pramene tejto vody: Fatru prírodná a Fatru extra. Fatra prírodná je vhodná na každodennú konzumáciu, pretože slúži ako prevencia pred vznikom zažívacích problémov. Fatra extra je tri krát viac mineralizovaná, je kategorizovaná ako liečivá voda a pomáha riešiť už vzniknuté tráviace problémy.

Gemerka: optimálny pomer magnézia a kalcia

Z vody sa do nášho tela vďaka vstrebe až 60% minerálov na rozdiel od výživových doplnkov (30%). Gemerka umožňuje tú najprirodzenejšiu cestu ich príjmu. Pre efektívne vstrebávanie magnézia je nevyhnutný zvýšený príjem kalcia. Gemerka má práve úplne optimálny pomer magnézia a kalcia, čo je 1:3. Magnézium zmierňuje príznaky únavy. Utišuje náš nervový systém a uvoľňuje stres, pomáha pri prevencii srdcových chorôb, znižuje krvný tlak, bojuje proti svalovým kŕčom, pomáha v prevencii cukrovky, podporuje činnosť čriev a močového mechúra, pomáha navodiť rovnováhu v organizme. Vápnik nám pomáha udržať zdravé kosti, kĺby a zuby. Je nenahraditeľným prvkom pre zdravú funkciu buniek, svalov a na prenos nervových vzruchov. Znižuje hladinu cholesterolu, podporuje hormonálnu rovnováhu a imunitný systém. Pomáha tiež pri prevencii vysokého krvného tlaku. Pitie Gemerky odporúčajú aj rešpektovaní odborníci: Slovenská lekárska komora, Slovenská kardiologická spoločnosť či Národná transfúzna služba SR. Magnéziová Gemerka podporuje psychickú pohodu nielen samotným pravidelným pitím, ale aj podporou linky Nezábudka, ktorej zriaďovateľom je Liga za duševné zdravie.

Zlatá studňa: pramenitá voda výnimočnej čistoty

Zlatá studňa je výnimočná pre svoju čistotu, ktorá je na úrovni dojčenských vôd. Pramení v malebnej dedinke Jasenovo, ktorú obklopuje panenská príroda Turčianskej kotliny. Pre svoj nízky obsah sodíka a ľahké zloženie je ideálnou voľbou na každodenné pitie pre celú rodinu. Nemusí sa striedať s inými vodami. Svojou neutrálnou chuťou je mimoriadne vhodná ku káve, vínam, či kulinárskym špecialitám. Vďaka svojim vlastnostiam sa Zlatá studňa stala oficiálnou vodou Národného salóna vín Slovenskej republiky.

Zlatíčko: ľahké zloženie pre vaše deti

Je voda, ktorá spĺňa najprísnejšie kritériá čistoty vody. Plní sa zo zdroja v Jasenove – v lone panenskej Turčianskej kotliny. Má prirodzene nízky obsah minerálov, čím nezaťažuje detské obličky, preto je mimoriadne vhodná pre zdravý každodenný pitný režim dieťatka. Navyše, neobsahuje CO2, a tak sa nemusí prevárať, čo je pre matky s deťmi veľmi veľký a praktický benefit – ako doma, tak aj na cestách. Jej 6-mesačná doba spotreby zároveň zaručuje čerstvosť. Mamičky ju môžu využiť aj na prípravu rôznych pokrmov pre svoje deti.

