Jeden svet 2020 bude! Pár dní po prezidentských voľbách v USA ukáže divákom voľby v inom svetle

Môžu si jordánske ženy slobodne vybrať povolanie, alebo sú režimom zahnané do kútov svojich domovov? Má sýrska matka v zbombardovanom Aleppe šancu vyvoliť si budúcnosť pre svoju práve narodenú dcéru? Majú v Čečensku ľudia slobodu voľby svojej sexuálnej orientácie? Má slovenská žena možnosť zvoliť si, kto bude rozhodovať o jej maternici? A čo si povedia o našich voľbách dnešné deti, keď budú v dospelosti musieť žiť v klíme, ktorú im dnes pripravujeme?

Voľby – osobné, spoločenské aj politické – budú ústrednou témou Medzinárodného festivalu Jeden svet, ktorý sa uskutoční od 5. do 11. novembra 2020 v Bratislave. Na divákov čaká vyše 50 dokumentárnych filmov ocenených na zahraničných festivaloch, domáce snímky v slovenskej premiére, podnetné diskusie, interaktívne výstavy, happeningy aj koncerty.

Rok 2020 – rok volieb

„Očakávali by sme, že 21. storočie bude storočím demokratických vlád a osvietených vodcov. Prečo to tak nie je? Prečo nedokážeme poznatky o našej planéte i ľudskom druhu pretaviť do mierovej, stabilnej a ekologickej svetovlády? Prečo si volíme autokratických lídrov? A kto vlastne ovplyvňuje naše voľby?,“ približuje niektoré z otázok, ktoré sa budú tiahnuť programom, umelecká riaditeľka Jedného sveta Diana Fabiánová.

„Mnohí naši filmoví hrdinovia museli spraviť voľby, ktoré navždy poznačili ich životy. Prostredníctvom silných filmových príbehov priblížime divákom napríklad, čo sa stane žene, ktorá sa odmietne vydať za človeka vnúteného rodinou, či sa nebodaj rozhodne zavraždiť vlastného otca, aby si uchránila zvyšky dôstojnosti, alebo aký osud čaká človeka v neslobodnej krajine, keď sa rozhodne zmeniť pohlavie,“ prezrádza Diana Fabiánová. V programe však nebudú chýbať ani filmy s pozitívnymi príbehmi jednotlivcov, ktorí dokážu meniť chod dejín alebo svojej krajiny.

„Rok 2020 nie je len rokom koronavírusu, ale aj rokom volieb, ktoré budú mať dosah na smerovanie celého sveta. Náš program vyzve divákov, aby sa na pár dní zastavili a položili si otázku, ktoré spoločenské a individuálne voľby nás doviedli k ich výsledkom. A či máme všetci rovnakú možnosť (sa) rozhodovať,“ vysvetľuje tému festivalu jeho výkonná riaditeľka Eva Križková.

Medzinárodná súťaž aj špeciálne projekcie

Jednou z hlavných sekcií bude opäť Medzinárodná súťaž dokumentárnych filmov – Slovensko a Česko za ľudské práva. Filmári majú možnosť svoje diela prihlásiť do 1. augusta 2020. O víťazovi rozhodne medzinárodná porota v zložení: slovenský dokumentárny režisér Pavol Pekarčík, ktorý so svojim filmom Hluché dni zvíťazil na festivale minulý rok, medzinárodná distributérka Stephanie Fuchs z rakúskej spoločnosti Autlook Films a česká novinárka, dokumentaristka, aktivistka a dula Ivona Remundová.

Festivalové premietania sa uskutočnia v bratislavských kinách Lumiére, Mladosť, Artkino za Zrkadlom a kultúrnych centrách Nová Cvernovka a A4 - nultý priestor.

21. ročník Jedného sveta prinesie v spolupráci s katedrou translatológie UKF v Nitre aj špeciálne upravené projekcie, ktoré budú môcť spoločne zdieľať všetci festivaloví diváci, vrátane sluchovo a zrakovo znevýhodnených.

Chýbať nebude ani viac ako 20 projekcií pre stredné školy s diskusiami, ktoré každoročne navštívi niekoľko tisíc študentov. Medzi sprievodné podujatia bude patriť napríklad multimediálna výstava, projekcie pre rodičov s deťmi, krst knihy z vydavateľstva Absynt, koncert a párty, živé aj streamované diskusie pripravené odborníkmi z neziskovej organizácie Človek v ohrození. Pre odbornú verejnosť je pripravený workshop s UNHCR pre študentov dokumentárnej réžie či konferencia o ekologizácii filmových festivalov a ďalšie diskusie a panely.

Permanentky early bird už od septembra

Predaj permanentiek a vstupeniek bude k dispozícii cez portál Tootoot, early bird akreditácie sa začnú predávať od 1. septembra 2020. Jeden svet sa paralelne pripravuje aj na plnohotný plán B – online festival v prípade zvýšeného šírenia COVID – 19.

Hlavným organizátorom festivalu Jeden svet je nezisková organizácia Človek v ohrození.

