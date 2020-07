Zápaly močových ciest potrápia takmer každú ženu: Letné mesiace sú ešte rizikovejšie

“Infekcie močových ciest sa vyskytujú celoročne. Svoj vrchol však dosahujú v letných mesiacoch,” hovorí MUDr. Roman Sokol z privátnej urologickej ambulancie v Trenčíne. Príčinou je napríklad dehydratácia. “Pokiaľ je ľudské telo dehydrované, produkuje menej moču, čo spôsobuje, že nemusíme chodiť často močiť a v močovom mechúre tak dochádza ku kolonizácii baktériami,” vysvetľuje lekár.

Letné radosti môžu stáť za nepríjemnými pocitmi

Významnou príčinou môže byť aj kúpanie sa a to na kúpaliskách alebo prírodných jazerách. “Práve teplo a vlhko sú živnou pôdou pre baktérie. Príčinou môže byť nedostatočne upravená kvalita vody, močenie do vody, ignorovanie sprchy pred vstupom do vody, a v neposlednom rade neprezliekanie sa do suchého oblečenia po kúpaní,” vysvetľuje doktor Sokol. Ďalšou príčinou môže byť dlhý pobyt v chlórovej vode. “Tá môže podráždiť sliznicu močového ústrojenstva, čo vedie k zníženiu obranyschopnosti močových ciest , ktoré je potom náchylnejšie na vznik infekcie,” dodáva.

Po pomoci môžeme siahnuť doma aj v lekárni

Dostatočný pitný režim by mal byť pevnou súčasťou nášho dňa. Voda pomáha vyplavovať baktérie z močových ciest. Vodu môžete doplniť aj urologickými čajovými zmesami, ktoré taktiež zabezpečia prečistenie močových ciest a odplavenie baktérii.

Na zdravie močového ústrojenstva majú pozitívny dopad aj brusnice, výťažky z nich alebo výživové doplnky. Urinal Akut FORTE obsahuje unikátnu kombináciu zložiek z kanadských brusníc, extrakt zo zlatobyle obyčajnej a vitamín D, ktorý prispieva k imunite močových ciest. “Extrakt z brusníc pôsobí močopudne, obsahuje bioflavonoidy, proantokyanidíny a iné látky. Proantokyanidín A patrí medzi bioaktívne látky so silným antiadhéznym účinkom, čo vedie k zníženému usadeniu baktérií na stenu sliznice močových ciest. Zlatobyľ obsahuje saponínové glykozidy, ktoré prispievajú svojimi účinkami k správnej funkcii dolných močových ciest a vylučovaniu. Obsahujú aj flavonoidy, ktoré majú protizápalový účinok,” vysvetľuje urológ Roman Sokol.

Ak hľadáte rýchlu pomoc na odstránenie nepríjemných príznakov počas prvých dvoch dní, ako je pálenie a rezanie, siahnite po Urinal Express pH. “Jeho zloženie rýchlo a efektívne pomáha zmierniť podráždenie a pálenie tým, že redukujú kyslosť moču, a teda znižujú nepohodlie pri močení spôsobené kyslým močom,” dopĺňa urológ. Urinal Express pH sa môže užívať aj v kombinácii pri liečbe antibiotikami, nie však ako ich náhrada.

Ako spoznáte infekciu

Ak ste zanedbali prevenciu a ohlási sa jeden z príznakov zápalového ochorenia, ako napríklad časté nutkanie na močenie, bolesti v podrušku, pálenie či rezanie pri močení, prípadne v moči nájdete aj stopy krvi, tak neváhajte a vyhľadajte lekársku pomoc.

Kedy za lekárom

“Antibiotiká je vhodné nasadiť pri symptomatickej infekcii močových ciest a u tehotných aj pri nesymptomatickom zápale močových ciest,” vysvetľuje Roman Sokol. Antibiotiká sú tiež vhodné, keď nastúpi teplota, na pohľad červený krvavý moč, teda v čase, kedy používanie výživových doplnkov a nadmerný príjem tekutín nie je dostatočný na to, aby zabránil ďalšiemu rozvoju zápalu. “Užívanie antibiotík spolu s výživovými doplnkami môže pomôcť rýchlejšiemu ústupu ťažkostí a posilneniu obranyschopnosti organizmu,” dodáva urológ.

