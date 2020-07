Števo Martinovič: Ak stand-up nevyjde, musím sa vyrovnať s pocitom trápnosti

Po pomerne dlhej pauze opäť hrávaš. Aký bol návrat na javisko? Je všetko opäť tak, ako predtým alebo vnímaš rozdiely?

Mám pocit, akoby sme hrali s väčšou chuťou. A diváci sú zas akoby vďačnejší. Veľmi pekne reagujú.

Vy, herci, ste mali naozaj dlhú pauzu. Budete teda hrávať aj počas leta, alebo vás čakajú divadelné prázdniny?

Budeme hrávať aj počas leta. V rámci La Komiky máme vyhradené štvrtky v Zichyho paláci. S Túlavým divadlom pripravujeme na august Bratislavské divadelné noci na nádvorí radnice. V zoskupení Tri celebrity z Rity hráme počas letných mesiacov v Divadle v podpalubí a 10. júla vycestujem aj do Piešťan spolu so Sit Down s Veronikou.

Ty sa okrem divadla venuješ aj stand-upu. V niektorom z rozhovorov si povedal, že stand-up je náročnejší ako divadlo, lebo sa nemôžeš skryť za postavu. Čo ti dáva stand-up iné ako divadlo?

Stand-up je pre mňa za hranicou komfortu. Ak vyjde, mám pocit akoby som vyšiel na Lomničák. Ak nie, musím sa vyrovnať s pocitom trápnosti. Aj to ma mnohému učí.

Si veľmi aktívny na sociálnych sieťach. Tvoja „včela honosná“ je legendárna, dokonca má už aj svoj vlastný účet a merch. Takýto úspech asi v prvom pláne nebol, alebo áno?

Určite nie. Hral som sa len tak s filtrom a zrazu vznikla postavička, ktorá má svoje pokračovanie.

Si nominovaný aj v ankete Social Awards Slovakia. Povieš nám tri mená, za koho by si hlasoval ty?

Určite za Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú a Viktora Vinczeho. Ich posty na instagrame majú svoju inteligenciu, obsah a posolstvo.

Cez Youtube kanál si počas karantény robil veľmi príjemné rozhovory so svojimi priateľmi z umeleckej brandže. Keď hovoríme o talkshow, si radšej moderátorom alebo hosťom?

Podľa toho, kto ma spovedá. Veľmi rád som však hosťom v Sit Down s Veronikou. Veronika Cifrová Ostrihoňová ja veľmi prirodzená a uvoľnená moderátorka a prenáša to na mňa. Teším sa do Piešťan už tento piatok.

Po predstavení sme videli tvoj prístup k fanúšikom. Si k nim veľmi ústretový a milý. Kde je vo vzťahu k nim tvoja hranica?

Tak určite je to hranica súkromia. Rád s nimi prehodím pár slov o mojej práci. Koniec koncov, je závislá od nich a lichotí mi, pokiaľ sa im páči to, čo robím. Samozrejme, domov si ich nevolám.

