Deti a rodičia zažijú tatranský sen: Vystúpia aj Paci Pac, či Dúhalka

„Sme veľmi radi, že po naozaj veľmi úspešnom 11 - hodinovom online prenose, ktorý sme deťom a rodičom priniesli na MDD, môžeme prísť za deťmi s našim programom už aj naživo. Dlho sme rozmýšľali, ako zmeniť náš koncept do 1000 ľudí a tak sme sa rozhodli pre Tatry, kde môžeme podporiť náš domáci cestovný ruch a zároveň priniesť deťom to čo im chýbalo a po čom tak už štvrtý mesiac túžia. Hry zábava, šantenia sa, presne tak, ako to vždy na našich podujatiach zažívajú“ povedali organizátori podujatia Peter Pukalovič a Radoslav Augustín z agentúr Be Cool a 8P.

Zdroj: Kaufland

Tatranský sen nezažijú len deti priamo v tatrách

Celé podujatie bude totiž vysielané aj online naživo na stránke www.detskyfest.sk. Deti tak aspoň na chvíľku budú môcť nazrieť, ako to na tomto podujatí v Tatrách vyzerá. „No radšej budeme ak sa budú šantiť s nami priamo tam. Predsa len, naživo je naživo a my sa na to veľmi tešíme. Nie je naším cieľom držať deti pri mobilných zariadeniach, či televíziách doma. Radšej nech sú v prírode, ak tomu počasie praje“ dodali organizátori.

Zdroj: Kaufland

Program naozaj stojí za to

Podujatie sa koná na 4 tatranských miestach:

11. júla na Bachledke Ski and Sun priamo pri vstupe na Chodník Korunami stromov

17. júla v Aquaparku Tatralandia

8. augusta na Hrebienku

15. augusta na Donovaloch na lúke za hotelom Residence

Zdroj: Kaufland

4 podujatia, 4 miesta, no program sa nemení

Na každom mieste bude program rovnaký, a tak by ho nemala zmeškať ani jedna dovolenkujúca rodina.

Na pódiu vystúpi PACI PAC, DÚHALKA, KÚZELNÍK PETER ŠESTÁK, TÁRAJKO A POPLETAJKA, ŠAŠO JARO. Deti a rodičov čakajú Zóny HOT WHEELS A BARBIE, KUNIBOO ZÓNA VARENIA, ZÓNA ZDRAVIA A PRVEJ POMOCI S UKÁŽKAMI, množstvo zaujímavých stanovíšť so Zajom Turbom, Medvedíkom Kuniboom a ich kamarátmi. „Deti si vyskúšajú sedem tatranských úloh a po ich úspešnom absolvovaní sa stanú súčasťou prestížneho KUNIBOO TURBO TEAMU, ktorý robí nábor na šikovné a poslušne deti, ktoré sa rady hrajú, zabávajú, cvičia, tancujú a vedia niečo aj o našich veľhorách. Kto to zvládne, dostane špeciálny tímový odznak“ priznali organizátori

Zdroj: Kaufland

Prekvapenie v zóne malých hokejistov

Veľmi pekným spestrením Tatranského sna bude aj účasť našich slovenských hokejistov, ktorí chystajú pre deti zaujímavé aktivity v Kuniboo Zóne malých hokejistov. Môžete sa tešiť na mnooožstvo hokejových darčekov, a možno sa vám podarí uloviť aj nejaký ten zaujímavý podpis. Celým podujatím vás bude sprevádzať obľúbená moderátorka Veronika Hatala.

Zdroj: Kaufland

Tak čo, kedy a kde sa na vás v Tatrách môžeme tešiť?

Viac informácií nájdete na https://detskyfest.sk/ alebo na facebook.com/kauflanddetskyfestival

Generálny partner podujatia – Kaufland

Zdroj: Kaufland

*Vstup na podujatie bude bezplatný a regulovaný. Kapacita podujatia je v jednom momente do 1000 ľudí. Celé podujatie bude prebiehať za dôležitých hygienických opatrení na základe zákona Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušného orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. „Veríme, že nám v tom budú rodičia pomáhať a že našim deťom pôjdeme príkladom.“ Uzavreli organizátori

