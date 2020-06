Nové hry vo Svete hier, vyskúšajte ich na denných turnajoch a hrajte každý deň až o 3 000 €!

Hľadáte po týždňoch obmedzovania trochu zábavy? Ste na správnom mieste. Herný portál Svet hier od Niké ponúka kopec zábavy a aj zaujímavé výhry. Od dnes s ďalšou porciou nových hier. Vyskúšajte ich. Navyše, ak sa v nich zapojíte aj do denných turnajov, každý deň môžete vyhrať atraktívne odmeny. Tak čo, idete do toho?

Perfektná grafika

Niké spustila svoj nový online herný portál prednedávnom. Postupne Svet hier narástol až na štyridsiatku hier. Ich prednosťou je perfektne upravená grafika, ktorá umocňuje hráčom výnimočný zážitok. Sú exkluzívne, nikde inde ich nenájdete. Navyše, atraktivitu zvyšujú aj pravidelné denné turnaje. Stačí sa zapojiť k danej hre a potom už len sledujete v reálnom čase seba i svojich súperov. Okamžite po skončení turnaja vidíte ako ste dopadli a je vám pripísaná prípadná výhra.

Mega atraktívne turnaje so skvelými cenami

Svet hier sa rozrástol o ďalšie nové hry a práve turnaje zohrávajú pri ich spustení dôležitý význam. Vyskúšajte ich prostredníctvom práve turnajov. Každý deň sú pritom vždy turnaje dvoch hier dotované sumou 3000 €. A to už stojí za tú skúšku, čo poviete. Pritom na to všetko vám dnes stačí už len váš mobil či tablet. Užite si poriadnu dávku vzrušenia. Klikajte TU, kde sa dozviete viac.

Nové exkluzívne hry

A ktoré sú to nové hry? Určite vás zaujme dobrodružná cesta ku totemovým kryštálom v podaní atraktívnej Vicky Ventura. Alebo vstúpte do žiariacej galaxie klenotov, kde hociktorý drahokam môže spustiť obrovskú vlnu zábavy a vzrušenia a to v hre s Gems Gon Wild. Slovíčko bomba u každého evokuje nešťastie, či smolu. V našej novej hre Arcade Bomb ale výbuch môže znamenať explóziu radosti. Alebo skúste hru s názvom Masquerade. Kráľovské zlaté masky môžu vašu zábavu premeniť na erupciu šťastia z veľkých výhier.

Hrajte sa, ale s rozumom

Niké ako jednotka na stávkovom trhu na Slovensku ponúka svojim klientom možnosť zábavy už takmer 30 rokov. Vďaka liberalizácii trhu vyšla svojim klientom v ústrety a priniesla nový herný portál Svet hier so známymi hrami ako ruleta či blackjack, ale aj internetovými verziami výherných automatov. A hoci klientom prináša nové hry, stále kladie apel na zodpovednosť hráčov. Zároveň upozorňuje aj na riziká, ktoré samotné hranie môže prinášať a to sloganom „Hrajte sa, ale s rozumom.“

- reklamná správa -