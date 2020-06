5 zásad internetovej zoznamky: Ako to nepokašľať?

Na to, aby ste nestrácali čas a zamerali sa na hľadanie toho správneho človeka, potrebujete poznať 5 dôležitých zásad, vďaka ktorým sa vám to môže podariť.

Zásada č. 1: Nečakajte

Stále váhate, ako sa zoznámiť cez internet? Čo o sebe napísať do profilu, akú si zvoliť úvodnú fotku a triedite si očakávania? Ako hovorí zásada 1, nečakajte. V profile uveďte pravdivé informácie, pretože to isté čakáte aj od druhej strany.

Nepridávajte si centimetre na výške, neuberajte roky. Fotografia by mala byť aktuálna, pretože desať rokov stará fotka nemusí (a ani nebude) korešpondovať so súčasným stavom.

Zásada 2: Filtrujte

Väčšinou hneď po zaregistrovaní skalní používatelia zoznamiek “zavetria” niekoho nového na palube a vrhnú sa na neho so všetkou vervou. Pocit hviezdy, ktorej sa po 24 hodinách naplnila schránka rýchlo vytesnite a začnite filtrovať. Ak vám totiž niekto napíše “ahoj” (koniec citovaného textu), nedal si veľa práce v nadväzovaní kontaktu.

Keď vám nejaká správa ostane v pamäti a šiesty zmysel napovedá, že práve toto by mohlo byť ono, pokojne s ňou pracujte ďalej. Nenechajte sa do ničoho dotlačiť, nemajte pocit viny, keď nebudete reagovať na hlúposti. Na zoznamkách sa ničím nezaväzujete a ak vám ide o niečo vážne, berte to s rezervou. Komunikácia vám musí byť príjemná - to je aj základ pre zásadu č. 3.

Zásada 3: Dohodnite si stretnutie

Postúpili ste vďaka správam do štádia, kedy máte chuť spoznať sa? Vedzte, že ide o zásadnú zmenu, pretože potom bude všetko úplne inak. Nezabudnite, že prvý dojem je len jeden. Dajte si záležať na upravenom zovňajšku, mieste, kde sa stretnete a na alkohol “na povzbudenie” radšej zabudnite. Na stretnutie idete s tým, aby ste si potvrdili, že sympatie sú vzájomné.

Sex na prvom rande?

Neodporúča sa. Hoci môžete tvrdiť, že nechcete “kupovať mačku vo vreci”, budete mať dostatok času, aby ste sa aj v tejto oblasti dostatočne spoznali.

Tip pre vášnivých:

Prvý sex s novou osobou nemusí vždy dopadnúť najlepšie.

Zerex Klasik pomáha nadobudnúť pevnú erekciu, vďaka vysoko koncentrovanému zloženiu extraktov z tradičných bylín a dôležitých aminokyselín.

Zásada 4: Vyhodnoťte

Najdôležitejšia otázka, ktorá príde vždy po ukončení stretnutia: Chcem sa s dotyčným človekom stretnúť znovu? Vyhodnoťte, ako ste sa počas rande cítili, čo ste sa dozvedeli, aký vo vás zanechal dojem. Ak vám na ňom celý čas niečo nesedelo, alebo ste mali z niečoho nepríjemný pocit, odpoveď zrejme kladná nebude (alebo nemala by byť).

V prípade, že ste sa nevedeli odtrhnúť od vzájomnej konverzácie, nachádzali ste stále viac spoločných tém a záujmov, blahoželáme! S najväčšou pravdepodobnosťou ste našli presne to, čo ste na zoznamke hľadali.

Zásada 5: Zopakujte

Na základe vyhodnocovania môžete teraz zopakovať. A to buď rande, ak sa vám stretnutie vydarilo a neviete sa dočkať ďalšieho, alebo - celý postup nanovo.

Existuje vec, ktorá sa vám nepozdávala? Prílišné objednávanie alkoholu na prvom rande, pokukovanie po barmanke alebo časté spomínanie na ex-vzťahy? Vždy máte šancu povedať “dosť” a s dotyčným - či dotyčnou - sa nadobro rozlúčiť. Na šancu dať si s vami rande čaká mnoho ďalších, ktorí tieto negatíva nemajú.

