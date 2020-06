Zubná kefka pre dieťa - aký model si vybrať?

Správna starostlivosť o ústnu dutinu detí

Mliečne zuby začínajú deťom vypadávať okolo 6. roku života. Postupne sú nahradené trvalými zubmi, ktorých prerezávanie sa ukončí najčastejšie vo veku 9 až 12 rokov (očné zuby a stoličky). Osvojenie návyku čistenia ústnej dutiny a čistenia zubov najmenej dvakrát denne (ráno a večer) umožňuje znížiť riziko tvorby zubného kazu, ktorý je najčastejším zubným ochorením detí vo veku do 7 rokov.

Dôležité je naučiť sa starať o zúbky od prvých okamihov života vášho dieťatka a vypestovať návyk starostlivosti o hygienu ústnej dutiny. Platí to aj pri dojčatách od prvých dní ich života, pretože sú náchylné na vznik zubného kazu a tvorbu bielych škvŕn na zuboch spôsobených detskou fľašou.

Rodičia by sa mali postarať o vytvorenie správnych návykov čistenia zubov, čo v budúcnosti povedie k pozitívnemu postoju dieťaťa k hygiene ústnej dutiny. Je dôležité zabezpečiť, aby si deti na túto každodennú povinnosť zvykli už v ranom veku, a preto by sa čistenie zubov malo spájať s niečím pekným. Ďasná bábätiek by sa mali ešte pred prerezaním prvých zúbkov čistiť pomocou tampónu. V ďalších fázach čistenia zubov budete na starostlivosť o ústnu dutinu doma potrebovať farebné pomôcky, ako napríklad detskú zubnú kefku, ochutenú zubnú pastu s obsahom fluóru alebo elektrické zubné kefky.

Jedným z krokov pri zvyšovaní informovanosti o starostlivosti o ústnu dutinu sú pravidelné návštevy vášho zubného lekára. Kedy by ste mali svoje dieťa prvýkrát objednať? Môžete tak spraviť, keď svojmu drobcovi vyberáte správnu zubnú kefku, už vo veku 6 až 12 mesiacov, aby si vaše dieťatko na zubné vyšetrenie zvyklo.

Zubný lekár alebo dentálny hygienik vám nielen pomôžu s výberom správnych pomôcok, ale aj na špeciálnom modeli predvedú, ako čistiť zúbky správnym spôsobom. V detskej zubnej ambulancii dostanú malí pacienti často aj odmenu za dobré správanie, napríklad nálepky alebo drobnosti s motívom zúbkov, alebo obľúbené rozprávkové postavičky, aby si návštevu ambulancie nespájali s nepríjemným zážitkom.

Ako vybrať správnu zubnú kefku pre svoje dieťa?

Ako sa správne starať o zúbky dojčaťa? Toto je úlohou každého rodiča, ktorý by mal najskôr každý deň jemne pretrieť ďasná bábätka tampónom, silikónovou zubnou kefkou alebo špeciálnou kefkou v tvare náprstka. Keď sa dieťatku prerežú prvé mliečne zúbky, vyberte zubnú kefku s malou hlavicou a jemnými štetinkami, ktorá je vhodná pre jeho vek. Približne do veku 6 mesiacov, kedy sa začnú prerezávať prvé zúbky, by sa mali dieťatku jemne masírovať ďasná. Stačí si dôkladne umyť ruky, pripraviť si vlažný odvar z harmančeka a malý tampón. Namočený tampón jemne pritláčame na ďasná dieťatka. Keď sa prerežú prvé mliečne zúbky (rezáky), začnite používať aj jemnú zubnú kefku určenú pre deti do 24 mesiacov. Rukoväť kefky by mala byť prispôsobená pre rodiča, pretože práve rodičia by mali čistiť zúbky deťom v prvých rokoch života.

Zubné kefky pre malé deti od 2 rokov by mali byť vyrobené z plastu a mali by mať malú zaoblenú hlavicu vhodnú pre menšiu ústnu dutinu. Čo je najdôležitejšie, musia mať pohodlnú rukoväť, ktorá padne do malej detskej rúčky. Na trhu sú dostupné rôzne špeciálne gumové, silikónové, manuálne a elektrické zubné kefky pre deti. Oplatí sa teda kúpiť malému dieťaťu elektrickú zubnú kefku? Áno, je to dobrý nápad, pretože pomôže dieťaťu vyčistiť si zuby dôkladne. Mali by ste však pamätať na to, že sa odporúča až pre deti staršie ako 3 roky. Mladšie deti by sa mali naučiť postarať o svoje zuby samostatne a nacvičiť si správnu koordináciu pohybov ruky.

Ako správne používať zubnú kefku? Mali by ste používať Fonesovu (kruhovú) techniku čistenia zubov: vonkajšie (bukálne a labiálne) plôšky zubov čistíme krúživými pohybmi, žuvacie plôšky horizontálnymi pohybmi a vnútorné plôšky (lingválne a palatinálne) zas vertikálnymi pohybmi. Ak používate zubnú kefku správne, dokážete dôkladne odstrániť zubný povlak a zvyšky jedla, a jemnou masážou zabezpečíte aj správnu starostlivosť o ďasná.

Mali by ste pamätať na to, že po čistení zubov by dieťa nemalo jesť ani piť (jedinou výnimkou je minerálna voda), pretože počas spánku sa znižuje produkcia slín a cukor obsiahnutý v osladenom čaji alebo ovocnom nápoji urýchľuje tvorbu zubného kazu. Zubní lekári odporúčajú výrazne znížiť počet sladkých jedál, maškŕt a dodržať primerané prestávky medzi jedlami.

Zubná kefka pre školákov (od 7 rokov) sa od kefiek určených pre mladšie deti príliš nelíši: má menšiu hlavicu vhodnú pre detské ústa v danom veku a mäkké štetinky, ktoré neporania citlivé ďasná. V tomto čase by dieťa malo postupne začať používať inú techniku čistenia zubov, pri ktorej sa treba v prvom rade zamerať na odstránenie zvyškov potravy. Všetky plôšky zubov by sa mali čistiť krúživými pohybmi a žuvacie plochy horizontálnymi pohybmi.

V tomto veku prichádza vhodný čas zaviesť aj pokročilejšie pomôcky na čistenie zubov: ústnu vodu, škrabku na jazyk, zubnú niť a tiež elektrickú zubnú kefku. A čo ústna sprcha? Ako uvádzajú autori štúdie „Hygienické odporúčania pri starostlivosti o ústnu dutinu pre deti a mladých ľudí“, ústne sprchy sa odporúčajú deťom so zdravotným postihnutím alebo tým, ktoré v danom veku nemôžu používať zubnú kefku z dôvodu zvýšeného rizika krvácania ďasien alebo bolestivosti počas čistenia.

Ako motivovať dieťa, aby sa staralo o svoje zuby – najlepšie spôsoby

Deti milujú farebné hračky a na to by sme nemali zabúdať ani pri výbere prvých pomôcok na čistenie zubov.

Obyčajné jednofarebné zubné kefky sú z pohľadu dieťaťa „nudné“ rovnako ako biela zubná pasta s fluoridom. V obchodoch, lekárňach a drogériách našťastie nájdete vizuálne atraktívne zubné kefky aj špeciálne zubné pasty pre deti. To, ako zubná kefka vyzerá, je veľmi dôležité: v obchodoch môžete kúpiť napríklad produkty s motívom Príbehu hračiek, Hviezdnych vojen, Áut alebo Ľadového kráľovstva (v prípade produktov Oral-B). Ak dieťaťu kúpite aj pohárik alebo zubnú pastu s rovnakým motívom, bude si zuby umývať oveľa radšej. Dobrým nápadom môže byť aj ísť na nákup a vybrať kefku spoločne – dieťa bude oveľa radšej používať niečo, čo si vybralo samo.

Učenie hrou

Pri malých deťoch je dobré spojiť čistenie zubov so zábavou: mamička alebo otecko si môžu spolu s dieťaťom čistiť zuby v rytme obľúbenej piesne. Systém odmien je tiež dobrým riešením: odmeňte dieťa za vynikajúco vyčistené zuby napríklad zábavnou hrou po večernom kúpeli alebo extra rozprávkou na dobrú noc.

Presvedčivé argumenty

Ako presvedčiť trochu staršie deti, aby sa pravidelne starali o svoje zuby? Mohla by pomôcť konštruktívna debata. Nemali by ste však deti predstavou zubného kazu a vypadávania zubov vystrašiť príliš, nech obzvlášť malé deti neodradíte od návštevy zubného lekára. Je potrebné zdôrazniť výhody pravidelnej starostlivosti o zuby: svieži dych, pekné a zdravé zuby aj biely úsmev. Zakaždým, keď deti urobia niečo správne, mali by ste ich za to pochváliť. Rodič by mal dieťa pri čistení zubov kontrolovať približne do veku 10 rokov. Okrem toho by ste mali pravidelne navštevovať zubného lekára a absolvovať preventívne návštevy u dentálneho hygienika.

Na záver treba spomenúť, že so správnou starostlivosťou o ústnu dutinu je potrebné začať už pred prerezaním prvých mliečnych zúbkov. Spočiatku je to rodič, ktorý je zodpovedný za čistenie ďasien a zubov, postupne kontroluje techniku čistenia a vedie dieťa ku každodennej starostlivosti o zuby aj pomocou vhodných pomôcok (zubnej kefky, zubnej pasty, pohárika a ústnej vody) a zabezpečením pravidelných prehliadok v zubnej ambulancii.

