Tri možnosti, ako sa vysporiadať s úverom pri výpadku príjmov

Prvým a najdôležitejším krokom je komunikácia s bankou, v ktorej ste si požičali. Predchádzať problémom je vždy lepšie ako ich riešiť. Ak viete, že so splátkami svojich záväzkov budete mať istý čas problém, kontaktujte ju a verte, že spolu vymyslíte, ako preklenúť toto náročné finančné obdobie. Spôsobov je hneď niekoľko.

1. Refinancovanie úveru

Pohľadajte svoje úverové zmluvy, pozrite sa akú máte úrokovú sadzbu na hypotéku a kedy sa vám končí fixácia. Priemerná úroková sadzba na úveroch na bývanie bola na začiatku roka na úrovni 2,88 percenta ročne. Pri hypotéke vo výške 100-tisíc eur na 30 rokov tak mesačná splátka predstavuje až 415 eur. Ak by ste tento úver dnes refinancovali pri sadzbe 0,5 % p.a., ktorú na trhu ešte stále môžete získať, mesačná splátka by sa znížila na 299 eur. Ušetrili by ste tak viac ako sto eur každý mesiac. A to nie je malý peniaz!

Bankový trh už síce avizoval zdražovanie úverov, ale Poštová banka sa rozhodla ponechať úrokové sadzby na najnižších úrovniach. „Uvedomujeme si neľahkú situáciu mnohých ľudí, v ktorej sa ocitli v dôsledku koronakrízy. Aj preto držíme našu ponuku na úver na bývanie stále so sadzbou už od 0,5 % ročne, čo je dlhodobo najlepší úrok na trhu. Navyše, hypotéku i naďalej ponúkame bez poplatku za poskytnutie,“ konštatuje hovorkyňa Poštovej banky Lýdia Žáčková. Refinancovanie za takýchto podmienok je skutočne skvelá možnosť ako si znížiť mesačné náklady, ušetriť stovky eur a vytvoriť si tak finančnú rezervu, ktorú môžete neskôr použiť napríklad na mimoriadnu splátku alebo na predčasné vyplatenie úveru. Podrobnosti nájdete tu.

2. Odklad splátok

Ak by vám ani nižšia splátka nepriniesla lepší spánok a na preklenutie výpadku príjmu by ste potrebovali skôr úverové prázdniny, je tu aj taká možnosť. „Klientom, ktorých koronakríza postihla najviac a v dôsledku opatrení nevládzu uhrádzať svoje úvery, ponúkame odklad splátok až o 9 mesiacov. Zároveň ich však upozorňujeme na to, že úver sa im naďalej úročí a tieto úroky sa im rozrátajú do splátok, ktoré ich čakajú po skončení doby odkladu,“ vysvetľuje L. Žáčková. Odklad splátok vám určite pomôže vyriešiť dočasnú platobnú neschopnosť, ale treba počítať s tým, že odkladom sa úver o niečo predraží. „Ak si klient požičal 100-tisíc eur na 30 rokov s priemerným úrokom 2,88 % p.a. a odloží si splátky o 9 mesiacov, po dobe odkladu sa jeho mesačné splátky navýšia približne o 15 eur. Čo je stále znesiteľná suma,“ hovorí Žáčková. Rozhodne je to lepšie, akoby sa z vás mal stať neplatič.

3. Poistenie úveru

Keď ste kvôli pandémii zostali na PN alebo ste dokonca prišli o zdroj príjmu, je tu ešte jedna možnosť ako to prekonať a poradiť si aj so splátkami hypotéky. Ak ste si úver poistili, obráťte sa na poisťovňu a informujte sa, za akých podmienok si môžete uplatniť poistné plnenie. „Poštová poisťovňa vo svojich produktoch nemá všeobecnú výluku na pandémie, epidémie alebo infekčné ochorenia, preto plní aj za poistné udalosti vzniknuté v dôsledku choroby COVID-19. Poskytne plnenie aj v prípade straty zamestnania a následnej nezamestnanosti z dôvodov uvedených v poistných podmienkach, napríklad aj z organizačných dôvodov v súvislosti s COVID-19. Preto klientom odporúčame, aby sa v prípade poistenia úveru a vzniku poistnej udalosti obrátili na poisťovňu,“ radí hovorkyňa Poštovej banky. Aj toto môže byť cesta ako preklenúť koronakrízu, aby to váš rodinný rozpočet ustál bez väčších problémov.

