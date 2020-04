Čo robiť, ak ste väčšinu času kvôli koronavírusu doma? Skúste týchto 6 erotických hier!

Ak ste doma zostali sami, máte situáciu zjednodušenú, hlavne pokiaľ ide o erotický život. Na druhú stranu, ani väčší počet členov domácnosti nemusí byť zásadným problémom, ak si všetko vhodne zladíte a časovo naplánujete na noc. Napokon, cez deň spánkový deficit hravo dobehnete. Ak sa nechcete nudiť, tu je 6 tipov na erotické hry.

1. Sexi slepá baba

Asi každý z vás už hral slepú babu, no okrem tej klasickej existuje aj jej vzrušujúcejšia verzia. Najskôr zaviažte partnerovi nejakou šatkou oči.

Potom už len stačí, ak necháte voľný priechod svojej predstavivosti a začnete používať rôzne predmety a prostriedky na stupňovanie sexuálneho dráždenia. Nemusí to skončiť iba pri bozkoch, jazyku alebo šľahačke, pokojne môžete použiť aj nejakú erotickú pomôcku alebo bežný predmet. Stačí len správne zvoliť miesto na tele!

2. Vzrušujúce zrkadlo

Táto hra je veľmi jednoduchá a zároveň akčná z pohľadu zážitkov. Princíp je jednoduchý: sadnete alebo kľaknete si na posteľ oproti sebe a začnete sa jeden druhého dotýkať po tele, prípadne skúšať aj hladkanie či inú aktivitu, fantázii sa medze nekladú. To, čo spravíte vy partnerovi, musí spraviť aj on vám.

Viete mu tak ukázať, na čo máte chuť, kde vás dotyky, pohladenie, bozk, šteklenie či dráždenie najviac vzrušujú. Potom si úlohy jednoducho vymeníte.

3. Nezbedné kocky

Máte doma stolovú hru s kockami? Ak áno, môžete si jednoduché hádzanie kockou trocha ozvláštniť a zároveň popustiť uzdu svojej sexuálnej fantázii.

Princípom je, že obaja partneri si spravia zoznam sexuálnych praktík, ktoré by chceli vyskúšať na sebe a zoznam tých praktík, ktoré by chceli vyskúšať na tom druhom. Každá praktika bude mať číslo od 1 do 6. Potom stačí hádzať kockou a podľa hodeného čísla musí partner splniť to, čo chcete vy, prípadne naopak.

4. Erotické pexeso

Erotické pesexo, či skôr sexeso, je veľmi zaujímavá hra, ktorá znova otvára možnosti skúsiť „zakázané ovocie“. Princíp je veľmi podobný, záver veľmi vzrušujúci.

Spravte si kartičky v podobe pexesa, kde na jednu stranu napíšete nejaké sexuálne želanie, napríklad spôsob erotického dráždenia alebo vzrušovania. Potom kartičky zamiešajte a postupne odkrývajte. Ak sa vám podarí nájsť pár, splníte to, čo je napísané na druhej strane. Ak nie, nasleduje nejaký erotický trest, ten je už na vašej fantázii.

5. Fľaša

Kto by nepoznal známu hru s točiacou sa fľašou? Dnes to však už nebude také nevinné. Na papier nakreslíte kruh, rozdeľte ho na 6 častí a do každej môžete napísať nejakú sexuálnu praktiku alebo polohu. Potom stačí už len fľašu roztočiť a podľa toho, kde sa zastaví, začať plniť danú úlohu. Políčok môže byť pochopiteľne aj viac.

Ak by ste si to chceli ešte viac okoreniť, môžete mať dve fľaše a dve hracie polia. Na jednom budú úlohy a na tom druhom to, kto z partnerov ich má splniť.

6. Kto z koho

Posledná sexuálna hra už mieri priamo „na solar“ a budete na ňu potrebovať stopky, či už tie klasické ručné, alebo pokojne aj tie vo vašom smartfóne.

Princíp hry je jednoduchý. Počas určeného časového úseku, napríklad 2 minúty, bude jeden partner dráždiť toho druhého, je pritom jedno, akým spôsobom, kde a čo na to použije. Po uplynutí času sa úlohy vymenia. Cieľom je vydržať čo najdlhšie bez orgazmu a ten, kto ho dostane prvý, prehral. A trest za prehru? Musí uspokojiť víťaza podľa jeho predstáv.

Ako vydržať až do konca? S eJoy® LONG

Spomínané sexuálne hry vás síce zbavia nudy, ale určite vás nezbavia vzrušenia, práve naopak. Mnoho mužov potom môže mať problém s výdržou.

Riešením je prírodný prostriedok eJoy® LONG v podobe tabliet. Tie sú dostupné bez receptu, majú základ v overených bylinných extraktoch a pomáhajú na predĺženie erekcie, zlepšenie libida a oddialenie ejakulácie. Chcete si ich objednať? Môžete tak spraviť online a ak zadáte do objednávky heslo KARANTENA, máte zľavu 20 % z celej objednávky!

- reklamná správa -