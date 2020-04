Neštátne lekárske ambulancie môžu bez podpory v kríze COVID-19 zanikať

Voľné združenie viacerých neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa aj s podporou Komory zubných lekárov minulý týždeň obrátilo na MH SR so žiadosťou o podporu. Upozorňujú, že mnohým ambulanciám hrozí zánik, pretože sa nevedia dostať k podpore, ktorá bola doteraz vládou v balíku 1 a 2 schválená. A žiadajú, aby bol tento sektor definovaný ako strategický, nakoľko je súčasťou systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je definovaná Ústavou SR. Bez podpory pritom podľa združenia reálne hrozí, že nebude možné udržať dostupnosť zdravotnej starostlivosti na súčasnej úrovni.

"Žiadosť adresujeme Ministerstvu hospodárstva, pretože aj keď sme lekári, sme aj malí podnikatelia. Podpora komory zubných lekárov je zase vyjadrením faktu, že až 97% všetkých slovenských stomatológov funguje na princípe súkromnej praxe", povedal zástupca združenia Peter Chudoba a dodal, že okrem stomatológov majú podobné problémy prakticky všetky špecializované neštátne ambulancie. Upozornil tiež na skutočnosť, že premiér vlády 15.marca 2020 verejne vyzval ľudí, aby navštevovali zubára, alebo rôzne špecializované ambulancie len v akútnom stave.

Neštátne ambulancie žiadajú uplatnenie princípu "kurzarbeit", alebo refundáciu miezd do výšky 80%. Okrem toho aj odpustenie odvodov počas krízy COVID-19 a štátny príspevok na nájomné vo výške 40% s tým, že ďalších 40% zľaví prenajímateľ a 20% zaplatia nájomníci.

"Sú to normálne požiadavky. Dnes sa neštátna ambulancia prakticky nelíši od zatvorenej reštaurácie, ktorá rozváža jedlo. Jej tržby sú tiež asi na úrovni 5-10%, ale my nemáme zatiaľ žiadnu podporu. Pritom spoločenské dôsledky sú z hľadiska možného zániku lekárskych ambulancií horšie", povedal Tomáš Stern zo združenia a dodal, že dnešná situácia je aj o definovaní priorít do budúcnosti. "Nemôžeme si myslieť, že o mesiac, alebo dva to pominie. Štát musí definovať čo je kľúčové do budúcna. Tak ako to budú potraviny a energie bude to aj zdravotníctvo a lekári. A my sme súčasťou celého systému poskytovania zdravotnej starostlivosti, ktorá je definovaná aj ústavou", povedal Tomáš Stern.

Stomatológov je navyše podľa združenia aj bez krízy nedostatok a viac ako 30% z nich je vo veku 65 a viac rokov. Dnes berú iba naozaj akútne prípady, ale z hľadiska rizika nákazy sú suverénne najviac ohrození.

Podľa združenia sa pritom mnohí stomatológovia ocitajú aj v obrovskej morálnej dileme, ktorá nie je spôsobená iba rizikom nákazy. S každým akútne ošetreným pacientom sa totiž vzďaľujú navrhnutej štátnej podpore, pretože každé ošetrenie je "dôkazom", že ambulancia funguje. "Máme iný vzťah s pacientom - nie je to iba náš klient. Keď pacient trpí, snažíme sa mu pomôcť, hoci momentálne pri tom riskujeme. To je veľmi vážna dilema", uviedol Peter Chudoba a dodal, že je potrebné si uvedomiť, že pokiaľ v dôsledku opatrení proti COVID-19 zanikne kritické množstvo neštátnych lekárskych ambulancií, dostaneme sa do stavu, kedy nebude možné uplatniť ústavné právo na dostupnú zdravotnú starostlivosť.

"A to je alfa a omega našej žiadosti. Našim cieľom je udržanie dostupnosti zdravotnej starostlivosti aspoň na súčasnej úrovni", povedal na záver Tomáš Stern.

