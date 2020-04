Google Play na Huawei telefónoch už nenájdete. Vymenil ho Huawei App Gallery

Zdroj: Huawei

Huawei nedávno predstavil novinku s názvom P40 lite. Tento najnovší smartfón má nadupaný fotoaparát, superrýchlo sa nabíja a nestojí veľa. Na rozdiel od predošlých modelov tejto značky prináša jednu veľkú novinku: obchod Google Play v ňom nenájdete. Namiesto toho prišiel výrobca s vlastným miestom, kde si stiahnete aplikácie. To si hovorí AppGallery a my prinášame 3 osvedčené tipy, ako do tohto telefónu jednoducho dostanete všetky obľúbené appky za pár okamihov.