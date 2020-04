Slováci sú v strese: Ako prežiť pandémiu a neskončiť ako neurotický zombie? Spýtali sme sa odborníkov!

Vety ako: „Umývajte si ruky! Noste rúška! Dávajte si pozor!“ a podobne, sa nám už doslova vryli do podvedomia. Áno, sú celkom opodstatnené a z hľadiska bezpečnosti nás všetkých aj dôležité. No naša psychika funguje v režime ohrozenia. Náš mozog vysiela jasný signál do celého tela: „Pozor, sme v ohrození!“

Ako funguje náš mozog počas krízy?

Vďaka tejto ochrannej funkcii mozgu prežili naši dávni predkovia napríklad stretnutie s predátorom. Mozog im jednoducho povedal: „Uteč!“

Išlo o inštinkt. Buď utiekli alebo mal šabľozubý tiger chutný obed! Celá táto schéma je samozrejme zjednodušená, no cieľom nie je odborný výklad.

Problémom dnešného „prežitia“ sa stávajú partnerské nezhody, neposlušné deti či otravný šéf a kopa úloh v práci. Tigra šabľozubého, ukrytého v húštine, vytlačili obavy z toho, aby nám peniaze vyšli do ďalšej výplaty. Miesto „Utekaj!“ dnes vnímame stres skôr podvedome a hromadíme si ho.

Prichádza katastrofa!

Jozef z Brezna, pôsobí momentálne ako lekár v rakúskom Salzburgu: „Áno, niekto to môže zľahčovať – ľudia predsa vždy bývali chorí a vždy umierali a tiež nás o tom nikto denno-denne neinformoval, nezvolával tlačovky... Ale toto je naozaj neporovnateľne iná situácia. Nemôžeme ju podceňovať.“

Hlceme všetky hrozivé správy a s obavou sledujeme nepriaznivé štatistiky, i pesimistické predpovede. Trápi nás naša finančná situácia. Nesieme predsa zodpovednosť za rodinu. Čo prinesie budúcnosť?

Ako nepodľahnúť stresu?

Nepodľahnúť stresu by malo byť našou prioritou. Známy slovenský psychiater, ktorý si neželá byť menovaný, sa vyjadruje jasne: „Človek by si mal filtrovať zdroje, z ktorých získava informácie. Obmedziť čas, ktorý venuje rozmýšľaniu nad koronavírusom a jeho možnými negatívnymi dôsledkami.“

„Neznamená to, že si máte dať hlavu do piesku a tváriť sa, že je všetko v poriadku, keď nie je. No povedzme si na rovinu, že vám nikto neplatí za to, aby ste 24 hodín denne strávili riešením koronavírusovej pandémie,“ dodáva s úsmevom.

V dnešnej dobe ho oslovuje veľké množstvo ľudí, ktorí predtým vôbec nepociťovali psychické ťažkosti: „Volajú mi ľudia, väčšinou majú číslo od bývalých pacientov či známych. Sami dobre nevedia, čo chcú. Spoločným menovateľom je však doslova pretlak stresu, ktorý pociťujú. Trápi ich úzkosť. Jednoducho nevedia, ako sa toho zbaviť a hľadajú pomoc.“

Čo to znamená v praxi?

Práve teraz potrebujeme zdravý rozum a jasný úsudok. Je podstatné sústrediť sa na pozitívne myšlienky, ktoré nás zbavia stresu.

„Využite túto dobu na komunikáciu so svojimi blízkymi. Nezajedajte úzkosť nezdravým jedlom, dodržiavajte aj naďalej, hoci aj v izolácii, denný režim. Vychutnajte si dobrý film, zacvičte si,“ radí Ján z Bratislavy, ktorý pôsobí ako súkromný psychoterapeut a dodáva:

„Skúste si prečítať dobrú knihu, napríklad autobiografiu niekoho, kto takisto musel odolávať ťažkým životným nástrahám. A najmä – vyhnite sa katastrofickým scenárom a hoaxom v pofidérnych médiách!“

Ako stres definitívne poraziť?

„Čo je našincom dôležité pripomínať – aby nehľadali útechu v alkohole! Ani tabletky od doktora, pokiaľ nie sú naordinované odborníkom ako jediné krajné riešenie, nemusia byť to pravé. Smutné je, že mnohí mladí ľudia siahajú v tejto dobe aj po zakázaných látkach. Myslia si, že sa im uľaví, ale to je ako hranie sa s ohňom a najmä je to len dočasné, potom nasleduje ozajstný pád až na dno,“ dvíha varovný prst Patrik z Martina, ktorý pôsobí ako špecialista na klinike toxikológie.

