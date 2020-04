Originálne ochranné rúško pre každého!

Nie soľ, ale rúška a dezinfekčné prostriedky majú v týchto dňoch cenu nad zlato. Pripraviť sa musíme na to, že sa stanú nevyhnutnou výbavou nášho šatníka aj na najbližšie mesiace.

Iste ste si všimli na tvárach politikov rúška so slovenským znakom. Ak máte firmu, vaše rúška s logom firmy či vlastného výberu textu, budú vašou chodiacou reklamou.

Služba PeknéRúška.sk je tu pre Vás so širokou ponukou rúšok, dezinfekčných gélov a respirátorov. Objednávky vám doručia v Bratislave a okolí do 24 hodín vrátane víkendu, do ostatných lokalít vám ich prinesie kuriér spoločnosti UPS. Navyše, pri objednávkach nad 50 eur je doručenie bezplatné.

Medzi najobľúbenejšie rúško patrí to z edície ZVLÁDNEME TO. Ide o biele, alebo čierne rúško s vyšitým znakom Slovenskej republiky.

Rovnako je veľmi obľúbený aj exkluzívny ochranný balíček, ktorého súčasťou je okrem rúška s vyšitým znakom Slovenskej republiky aj mix 4 ďalších rúšok a najmä litrová dezinfekcia.

Zdroj: PeknéRúška.sk

Ďalej ponúka uvedená služba veľké množstvo rôznych farieb a vzorov, z ktorých si môžete vybrať rúško, ktoré Vás bude vystihovať najviac. Určite radi vyberiete aj niečo pekné pre vaše deti, keďže v ponuke sú aj mnohé detské vzory.

Ak si predsa nenájdete vzor, ktorý bude pre vás najvhodnejší, máte možnosť zvoliť si rúško s potlačou. Dokonca je možné vytvoriť si svoje vlastné rúško, či už so svojim menom, odkazom, alebo obľúbeným logom.

A čo je najdôležitejšie, pekné rúška nie sú iba pekné, ale ich kúpou aj prispievate ďalej iným. Ich tvorcovia sa totiž rozhodli rúškami pomáhať nemocniciam či neziskovým organizáciám, ktoré ich požiadajú o pomoc s rúškami.

- reklamná správa -