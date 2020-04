Herec Viktor Horjan s kamarátom menia karanténu na zábavu. Cvičte s nimi!

Karanténa je psychicky náročná pre všetkých, ktorí celé dni a hodiny trávia v byte so svojím partnerom či spolubývajúcim. Ponorka sa ale môže zmeniť na zábavu. Ako? Dvaja fitnestréneri Michal Achberger a Viktor Horjan, ktorého väčšina pozná ako skvelého divadelného herca z divadla GUnaGU, vymysleli zábavné cvičenia pre dvojice. A nepotrebujete k tomu žiadne profesionálne náradie. Len jeden druhého.

„S Richardom sa poznám 12 rokov. Pred pár dňami ma oslovil s ponukou videí. Nadchla ma myšlienka, ako ukazovať dvojiciam počas karantény zábavné cviky. Naozaj k tomu nie je nič potrebné, len partner. A je úplne jedno, či je to muž alebo žena. Partner bude pomôckou a aj záťažou. Udržíte sa tak vo forme aj počas týchto ťažkých dní v karanténe,“ povedal nám Viktor Horjan.

Zdroj: Viktor Horjan

Svoje 5 minútové videá s presnými cvikmi budú dávať dvakrát do týždňa (pondelok a štvrtok) na youtube. Po mesiaci dokonca plánujú spustiť aj online cvičenia, kde sa ich môžete priamo pýtať na všetko, čo vás o cvikoch a postave zaujíma. „Som pripravený prijať aj výzvu, že v karanténe schudnem 10 kíl. Pomôžem tak ľuďom k lepšej postave a spoločne môžeme chudnúť a z karantény vyjsť fit a schudnutí,“ prezradil Horjan.

Viktor Horjan nie je len herec, ale aj športovec. Šport a pohyb ho sprevádzal celým životom. Ako sám tvrdí, pohyb je pre neho tak samozrejmý ako dýchanie. Otec bol veľkým športovcom. Preto od detstva mal pozitívny vzťah k športu. Na čas s aktívnym športom prestal, keď vystupoval v muzikáloch a tancoval. Pred 15 rokmi sa rozhodol, že opäť začne cvičiť. „Nešlo mi o to, aby som mal tehličky. Ale preto, že som to naozaj potreboval. Dnes každý deň cvičím a keď vynechám tréning, chýba mi to,“ priznal herec z divadla GUnaGU.

