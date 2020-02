Divadlo LA KOMIKA dnes uvádza novú inscenáciu Posledný Molitan

LA KOMIKA láka divákov na viac ako 18 humorných inscenácií a 3 rozprávok pre najmenších od autora a režiséra Karola Vosátka, ktorého komédie ako English is easy, Csaba is dead, Modelky a mnohé ďalšie môžeme nazvať kultovými. Dnešok však patrí predstaveniu Posledný Molitan, ktoré odpremiéruje o 19:30.

Karol Vosátko priznal, že otvorením LA KOMIKY sa mu splnil sen, hoci od malička neplánoval mať vlastné divadlo. „Som človek, ktorý s veľkým rešpektom vníma okolie aj seba samého v tomto svete a tým, že som skromný typ, tak som nikdy od detstva o niečom takom nesníval, ale mám taký pocit, že veci, ktoré sú neplánované, často vychádzajú lepšie. Myslím, že to platí v prípade vzťahov, práce, športu a divadla tiež.“

Prvým predstavením, ktoré mohli vidieť diváci na doskách komického divadla, boli Dobrodružstvá Dona Dušana. Hra ich preniesla do sveta herečiek, režisérov a producentov. Každá komédia v LA KOMIKE je iná, ale s typickou poetikou Karola Vosátka, ktorý rozpráva príbeh, vytvára fikcie inšpirované reálnym životom a je len na divákovi, či tú jeho myšlienku odignoruje, hlasno sa zasmeje alebo sa zamyslí.

Bratislavská LA KOMIKA má kapacitu takmer 100 miest. Určená je divákom, ktorí vyhľadávajú slovenskú tvorbu a zároveň od nej očakávajú viac ako bežnú prvoplánovú zábavu. Medzi najobľúbenejšie hry sa radia tituly ako Sharon Stone, let me go; Kam chodí Oscar Wilde na večeru; Jeden za všetkých, všetci do neba; Navždy alebo nikdy; Dobrodružstvá Dona Dušana, Tri a pol chlapa, Tri a pol ženy a najnovšie predstavenie Posledný Molitan.

Zdroj: LA KOMIKA

V úplne novej komédii Posledný Molitan budete môcť vidieť Števa Martinoviča, Karin Haydu, Marcela Nemca či Elenu Podzámsku.

Ide o komédiu z prérie, tam, medzi skalnatými vrchmi a riekou Rio Pecos, tam, kde sa delí svet bielych tvári na bledé a ešte bledšie a divoký západ je ešte ďaleko, sa potvrdilo, že medzi mužmi a ženami sa dejú naozaj veľmi prapodivné veci. Táto legenda sa zrodila ešte pred mnohými západmi slnka a to v časoch, kedy kultúra bieleho človeka nezasahovala do životov červených tvárí.

Winetubi prešiel dlhú cestu po prériách, prečkal mnoho zím, kým pochopil prečo sú niektoré ženy čudné. V podstate aj muži... Pozrite si jeho príbeh, ktorý sa začína v časoch, kedy mladý Winetubi ešte netušil, kam veľký Manitú povedie jeho kroky.

-Reklamná správa-