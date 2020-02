Valentínska analýza: Pre mužov predstavuje auto skôr srdcovú záležitosť, ženy v ňom vidia praktického pomocníka

Podľa analýzy štatistík za uplynulý rok od najväčšieho predajcu ojazdených automobilov na Slovensku – autocentier AAA AUTO stále platí, že častejšie kupujú autá muži ako ženy. Výrazne väčšie percento, a to 73 % patrí práve mužom. Nežnejšie pohlavie tvorilo len 27 %, teda približne len štvrtinu zákazníkov.

,,Priemernú cenu pri kúpe ojazdených automobilov sme u mužov zaznamenali na úrovni okolo 7 855 eur. Ženy do nového automobilu investujú čiastku 7 400 eur, čo je o 455 eur menej ako investícia mužov, no zároveň uprednostňujú autá s nižším nájazdom kilometrov. Aj napriek väčšej obľube menších áut u žien už neplatí, že by sa báli veľkých vozidiel. Vedia, že s väčším nájazdom narastá aj nutnosť investovať peniaze do opráv,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, ktorá medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO prevádzkuje.

Čo sa týka farby auta, obe pohlavia sa zhodujú v praktickosti striebornej, na ktorej až tak nevidno nečistoty a umiestnila sa na prvej priečke obľúbenosti. Ďalšie obľúbené farby pri oboch pohlaviach sú tradičná čierna a biela. Rozdiel medzi mužmi a ženami sa objavil až pri štvrtej najobľúbenejšej farbe, ktorou je u žien červená a u mužov modrá.

Zhoda nastala aj pri najobľúbenejších značkách. Na prvej priečke sa umiestnila tradične Škoda, ďalej Volkswagen a Hyundai. Názory sa rozchádzajú až pri štvrtej priečke, ktorú v prípade žien obsadila značka Peugeot a u mužov značka Ford.

Ako muži, tak aj ženy v minulom roku preferovali skôr silnejšie motory, a to s najčastejším objemom 2.0 litra (muži 10,50 %, ženy 5,87 %). Poradie predajov áut podľa typu karosérie je na prvých troch priečkach rovnaké pre obe pohlavia. Prvou voľbou je hatchback (ženy 46 %, muži 33 %), druhou je kombi (ženy aj muži 25 %) a na tretej priečke sa umiestnilo SUV (ženy 17 % a muži 19 %).

Pri preferovanom druhu paliva sa ale voľba pohlaví rozchádza. Kým muži si radšej zaobstarajú automobil na naftu (51 %), u žien sú v obľube skôr benzínové autá (58 %).

