Ešte viac tradície na pultoch Kauflandu!

Ak aj vy milujete chuť kvalitných syrov, tieto dve novinky z radu Z lásky k tradícií by ste si zaručene nemali nechať ujsť.

Každý, kto v posledných rokoch navštívil aspoň jedno slovenské letné podujatie, ho už určite zaregistroval. Na mysli máme správne ugrilovaný polooštiepok, ktorý sa za minulé roky vyšvihol na povinnú jazdu každého dobrého jarmoku či festivalu.

Tento typický slovenský syr špecifického tvaru je vyrobený tradičným spôsobom parenia a tvarovania syrového cesta. Kaufland ho do radu Z lásky k tradícii zaradil hneď v dvoch variantoch. Ten neúdený je plný lahodnej, čisto mliečnej chuti. Ten druhý, na bukovej štiepke vyúdený, si vás získa žltohnedou farbou a nezameniteľnou a lahodne údenou vôňou. Jediné, čo novému polooštiepku Z lásky k tradícii chýba, je použitie aróm, farbív a konzervačných látok, ako v údenej, tak aj v neúdenej forme!

Pre milovníkov netradičných chutí je tu druhá novinka – syr s bielou plesňou. Jeho výraznú chuť si Slováci v posledných rokoch naplno obľúbili. Pôvod jeho tradície je síce až vo Francúzsku, u nás je však už dávno ako doma. Syr, ktorý Kaufland zaradil do radu Z lásky k tradícii, do svojej najlepšej podoby dozrieva postupne. Z tvarohovej konzistencie sa pozvoľne stáva príjemne krémová. Navyše, pri jeho výrobe sa v porovnaní s väčšinou plesňových syrov nevyužíva živočíšne syridlo. Je teda vhodný aj pre vegetariánov.

Medzi mliečnymi a kyslomliečnymi výrobkami nájdete okrem syrových nováčikov aj nefalšované kefírové mlieko, hrudkovitý tučný tvaroh či smotanový dezert. Na tých, ktorí si radšej zahryznú do mäsa, čaká vyúdená a voňavá trvanlivá klobáska. Garancia slovenského pôvodu všetkých surovín a rokmi overená výroba podľa pôvodných receptúr – to všetko si vkladáte do košíka s každou dobrotou značky Z lásky k tradícii. Tak vám prajeme dobrú, domácu chuť!

