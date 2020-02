Lepšia potencia = dlhšia mladosť: Objavte 5 trikov na oddialenie starnutia

Mnohé hviezdy filmového plátna alebo hudobné legendy, ktoré vídame na obálkach časopisov, ako keby popierali svoj vek. Ako to robia, keď nemajú plastiky? Je ich tajomstvom pohyb, doplnky stravy alebo niečo iné?

Spánok - tretina života

Nie nadarmo hovoríme o jednej tretine - základom kvalitného života je v prvom rade spánok v dĺžke 8 hodín. Najkvalitnejší spánok je ten, do ktorého sa “pustíte” pred 22:00. Aspoň hodinu by mu nemalo predchádzať používanie telefónu či sledovanie televízie. A teraz ruku na srdce - koľkokrát do týždňa sa vám to takto podarí?

Bylinky, ktoré potlačia príznaky starnutia

Zelený čaj má štúdiami potvrdené antioxidačné aj povzbudzujúce účinky. Prečo ním teda nezačať svoje ráno? Čaj je jedným z najrozšírenejších nápojov na svete a jeho vplyv najmä na pokožku je naozaj viditeľný. Zelený čaj dokáže:

potláčať zápal,

inhibovať oxidačný stres,

pomáhať v boji proti vráskam vďaka bunkovej premene,

chrániť pokožku pred UV-žiarením,

chrániť pokožku v okolí očí.

Omladzujúce účinky na náš organizmus má aj ďalšia čarovná rastlina, a to ženšen. Ako vplýva na naše telo? Knockout dokáže zasadiť práve rýchlemu starnutiu:

spomaľuje starnutie mozgových buniek ich stimuláciou,

zlepšuje koncentráciu a kognitívne činnosti,

bojuje proti zápalom,

znižuje hladinu cukru v krvi,

znižuje hladinu cholesterolu,

pomáha udržiavať výdrž a vitalitu (aj v sexuálnej oblasti).

Lepšia potencia = dlhšia mladosť

Keď už hovoríme o udržaní výdrže v posteli, mali by sme spomenúť aj prírodné doplnky výživy, ktoré majú priaznivý vplyv na kvalitu sexuálneho života. Vysoko koncentrované zloženie z tradičných bylín a aminokyselín podporí pevnejšiu erekciu a výkon v posteli. Tie najlepšie doplnky stravy na trhu obsahujú najmä kotvičník zemný, macu peruánsku či L-arginín. A to najlepšie - sú voľne dostupné v online obchode.

Niečo na pevné nervy

Občas je náročné (a miestami nemožné) schladiť horúcu hlavu po hádke v práci, stresovej situácii alebo vypätých vzťahoch. Takýto stres pôsobí na vaše telo a myseľ devastačne a zrýchľuje starnutie. Vedeli ste však, že existujú prírodné pomôcky na ukľudnenie? Niektoré rastliny nemusíte hľadať v lese alebo na lúke, aby ste si z nich urobili čaj na ukľudnenie. Uvoľnenie môžu poskytnúť aj vo forme doplnkov výživy na posilnenie nervov. Čo by mali obsahovať?

Valeriána lekárska, medovka lekárska či mučenka pleťová podporujú duševné zdravie, relaxáciu, kvalitné zaspávanie. Ak sú podporené Vitamínmi C a B6, ktoré napomáhajú dobrej nálade, podporia psychickú činnosť a činnosť nervovej sústavy. Presne tieto účinné látky nájdete v tabletkách Zerex Zenaden - doplnku stravy na nervy.

Pohyb ako samozrejmosť

Venovať sa fyzickej činnosti, aby ste zabránili prejavom starnutia, je prirodzenou samozrejmosťou. Pohyb pomáha predcházať rôznym problémom a udržuje v kondícii nielen vás, ale aj vaše bunky. Pritom stačí pol hodina denne. Vaše svaly si udržia potrebnú elasticitu, metabolizmus bude pracovať ako hodinky a zlepšíte si nielen kondičku aj zdravie srdca.

Omladenie nemusí vždy začínať injekciami a skalpelmi. S týmito tipmi docielite nielen mladší vzhľad, ale hlavne podporíte zdravie - ktoré sa na konci dňa nedá tak ľahko oklamať.

- reklamná správa -