Máte zimomriavky z valentínskych darčekov? Takto to vyriešite

Vy ste tá pravá

Možno ste si už uvedomili, že jediný človek, na ktorého sa v živote môžete spoľahnúť, ste vy sama. Máte sa rada taká, aká ste, a nebojíte sa to povedať nahlas. V určitom bode života si to uvedomuje veľa ľudí a v zahraničí sa dokonca organizujú svadobné párty, kde si nevesta (alebo ženích) berie samého seba. Dobre, to je možno trochu za čiarou, ale prečo nevyjadriť vnútornú spokojnosť napríklad v podobe pekného šperku? Šperkárska značka ALOve ponúka originálne náramky s príveskom, na ktorý si môžete nechať vygravírovať čokoľvek – aj samu seba. Náramok na trendovej farebnej šnúrke s jednoduchým motívom „ja“ je vkusne ozdobený drobným diamantom, ktorý vám bude pripomínať vašu jedinečnosť.

Zdroj: ALOve

Najvernejšia bytosť

Alebo si najlepšie na svete rozumiete s vaším štvornohým miláčikom? Niet divu, psíky sú predsa úžasné. Každý deň sa bezhranične tešia na vaše poškrabkanie, ľúbia vás aj so všetkými chybami a ich pohľad je taký odzbrojujúci, že im všetko odpustíte do troch sekúnd. Okrem toho, na svete niet vernejších stvorení. Ak súhlasíte, v tom prípade je pre vás ako stvorený veselý náhrdelník s príveskom Puppy z kolekcie Darlings.

Zdroj: ALOve

Tam, kde to milujete

Milovať však nemusíme len živé bytosti. Zaľúbiť sa dá aj do mesta. S čarovnými uličkami, prívetivou atmosférou a dychberúcimi architektonickými skvostmi. Kto bol v Prahe, vie, o čom je reč. Ale možno na vás presne takto zapôsobil Amsterdam. Či skôr San Francisco? Ak sa vaša srdcovka dá ukázať prstom na mape, môžete sa do nej v duchu vracať zakaždým, keď sa dotknete zápästia. Vďaka tomuto zlatému náramku s diamantom od ALOve z kolekcie Touch of gold. Čo poviete?

Zdroj: ALOve

Viac (nielen) valentínskych inšpirácií nájdete na v butikoch alebo online shope ALOve.

