SPS - V doručovaní sme lídri

Každoročne v období od konca októbra do Vianoc zaznamenávajú doručovateľské spoločnosti zvýšený nápor na ich služby. A z roka na rok sa opakuje situácia s meškajúcimi zásielkami, na ktoré márne čakajú ich príjemcovia. Tento rok nebol výnimkou. Jedna z doručovateľských spoločností dokonca hlásila niekoľkodňové meškanie tisícov balíkov.

Konsolidácia slovenského trhu v oblasti doručovateľských služieb, ktorá prebieha už niekoľko mesiacov zmenila pomer síl v tomto doteraz pomerne stabilnom segmente podnikania. „Máme za to, že trh sa do značnej časti vyčistil. Zostali tu len silní hráči, ktorí dokážu jednak dlhodobo poskytovať svojim zákazníkom služby v očakávanej kvalite a zároveň dokážu zabezpečiť udržateľnú profitabilitu svojich firiem. To je samozrejme nielen veľká výzva, ale hlavne zodpovednosť,“ hovorí Ján Ťurek, konateľ spoločnosti Slovak Parcel Service.

Zmeny na trhu v oblasti doručovateľských služieb sa naplno prejavili už začiatkom tohto roka. Len Slovak Parcel Service, ktorý je aktuálne trhovou jednotkou hlási o 35 % väčšiu vyťaženosť svojich kuriérov, ako v rovnakom období minulého roka.

Spoločnosť sa však na to dlhodobo pripravovala. „Tak ako vieme celkom presne predikovať nárast objemu zásielok, ktoré musíme doručiť v predvianočnom období, tak sme sa pripravovali aj na obdobie po novom roku,“ hovorí Ťurek a dodáva: „Prispôsobili sme našu obchodnú politiku, posilňujeme kapacitne personálne zdroje a realizujeme viaceré interné opatrenia. Otvárame nové distribučné strediská a investujeme do nových technológií.“

Slovak Parcel Service zaviedol v období pred vianočnými sviatkami jednorazový manipulačný poplatok vo výške jedného eura, ktorý sa vzťahoval na každú jednu podanú zásielku v období od novembra do Vianoc. Tento krok považuje Ťurek za správny. „Sme presvedčení, že zákaznícka spokojnosť je kľúčový parameter, podľa ktorého nás hodnotia naši klienti. Aj preto sme v záujme nesklamania ich dôvery pristúpili k tzv. sezónnemu príplatku k zásielke, ktorý však nebol výnosom našej spoločnosti, ale investovali sme ho do ľudí,“ hovorí Ťurek.

„Vďaka tomu sme našim kuriérom poskytli vyššiu odplatu za dobre odvedenú prácu, mohli sme si dovoliť posilniť aj naše interné personálne a prepravné kapacity, čo nám umožnilo exponované obdobie zvládnuť tak, aby sme všetky zásielky včas rozdistribuovali a doručili “ dodáva Ťurek.

„Nebojíme sa ísť do takýchto rozhodnutí. Poznáme trh, vieme aký náročný je zákazník a aké očakávania sú od našich kuriérov. Som presvedčený, že aj celková konsolidácia trhu pomôže stabilizovať prostredie v oblasti doručovateľských služieb a prinášať zákazníkovi vyššiu pridanú hodnotu,“ uzatvára Ťurek.

Slovak Parcel Service je aktuálne trhová jednotka na trhu doručovateľských služieb. Má viac ako 400 odberných miest tzv. Parcel shopov po celom Slovensku a viac ako 500 áut, ktoré sú denne na slovenských cestách. www.sps-sro.sk

-reklamná správa.