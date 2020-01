Slovenská megašou Angry Birds on Ice má za sebou fantastickú premiéru, teraz vyráža za divákmi do sveta!

Slovenská verzia je jediná Angry Birds šou akéhokoľvek druhu na svete. Jej unikátnosť spočíva v 360-stupňovej scéne, ktorá je pri rodinných šou tohto druhu úplným svetovým unikátom. Nahnevaní operenci si vyslúžili obrovský aplauz a po predstavení sa s deťmi odfotili.

Svetová premiéra Angry Birds on Ice dopadla nad očakávania. Na divákov čakalo prekvapenie hneď pri prvom pohľade na vtáčiu horu. Takmer 9-metrová kulisa upútala pozornosť okamžite pri vstupe do ľadovej arény. Ľudia nešetrili slovami úžasu a to sa predstavenie ešte ani nezačalo. Režisérom šou je Juraj Benčík, ktorý má skúsenosti s účinkovaním v Cirque du Soleil.

“Vyzerá to ako kreslená rozprávka pre malé deti na ľade, ale je to fakt napínavý a atraktívny súboj vtákov bojujúcich o svoje vajcia s prasatami, plný nádhernej hudby, múdrych i vtipných textov, exkluzívnej i komickej akrobacie a profesionálnych korčuliarskych, akrobatických, tanečných a hereckých výkonov. Plný kvalitnej zábavy a vysokého umenia pre všetkých od 5 do 105 rokov! Myslím si, že sa nám podarilo vytvoriť niečo jedinečné, v histórii slovenskej kultúry nevídané a vo svetovom zábavnom priemysle uplatniteľné. Som hrdý na to, že som Slovák, že lokálna slovenská firma Comunique dokázala získať od nadnárodnej americkej spoločnosti práva na vytvorenie globálnej šou. Som šťastný, že naše očakávania sa potvrdili a všetci diváci v hľadisku košickej Steel Arény boli po celý čas našou prácou fascinovaní a v závere nám nadšene tlieskali a kričali bravó. Ďakujem všetkým mojim učiteľom a kolegom i rodine, že mi umožnili dospieť až k takémuto vysokému, veľmi úspešnému vrcholu,“ neskrýval radosť režisér Juraj Benčík.

Scénografom ľadovej revue je uznávaný profesor na VŠMU Jozef Ciller. O krasokorčuliarsku choreografiu sa postarala niekoľkonásobná majsterka Slovenska v krasokorčuľovaní Renata Aleksander, ktorá účinkovala v svetoznámej ľadovej revue Holiday on Ice.

„Či bude daná scéna pochopená tak, ako sme ju mysleli a vyjadrili prostredníctvom choreografie, sme zistili až teraz. Našťastie môžeme s hrdosťou povedať, že naše úsilie nevyšlo nazmar a tým, ktorí sa rozhodli prísť, sa predstavenie páčilo,“ skonštatovala choreografka korčuliarov Renata Aleksander.

Na hudobnej a zvukovej stránke projektu Angry Birds on Ice pracoval Oskar Rózsa spoločne s režisérom Jurajom Benčíkom intenzívne niekoľko mesiacov.

„Moja obľúbená scéna je Bombov výbuch a samozrejme duet, ktorý naspievala skúsená Ali Caldwell a Dan Bárta. Táto pieseň dotvára už tak výnimočnú scénu vzájomného porozumenia medzi vtákmi a prascami,“ tešil sa skladateľ hudby Oskar Rózsa.

V prekrásnej šou je veľké množstvo prvkov umenia, najmä akrobacia. A práve na ňu si slovenskí tvorcovia prizvali amerického choreografa Jamesa Tanabe, ktorý je úplnou špičkou vo svojom odbore. James niekoľko rokov pôsobil na prestížnom poste ako Artistic Director v Cirque du Soleil.

„Najnáročnejšou časťou mojej práce bolo práve prostredie zimného štadióna, najmä kvôli ľadu, ktorý okrem toho, že je šmykľavý, patrí snáď k najtvrdším povrchom, na ktoré sa dá dopadnúť. Je to úplne iné, ako keď dopadnete napríklad na drevené pódium. S výsledkom som spokojný,“ povedal americký choreograf James Tanabe.

Divákov uchvátili vynikajúce výkony akrobatov, o ktoré sa postarali skúsení profesionáli. Fantastickú šou zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Angry Birds on Ice sa teraz chystá do Varšavy a potom do Helsiniek vo Fínsku, odkiaľ je spoločnosť Rovio – majiteľ značky Angry Birds. Keďže je šou licencovaným predstavením, ktoré podlieha prísnej kontrole zo strany majiteľa značky, prišiel si predstavenie pozrieť aj jej zástupca z Fínska Ilari Laitinen. Podľa jeho slov bola šou jednoducho fantastická!

„Naša šou má ambície a potenciál ukázať sa vo svete. Hneď po predstavení prejavil o neho záujem čínsky promotér, ktorý kvôli premiére pricestoval do Košíc. Tešíme sa zo záujmu promotérov, momentálne rokujeme s promotérmi zo západnej Európy, Škótska, ale aj Južnej Ameriky a urobíme všetko pre to, aby plody našej snahy mohli vidieť rodiny z celého sveta!“ uzatvára producent šou a šéf Comunique Viktor Sucha.

Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok, na ktorý určite nezabudnete. Po predstavení sa budete môcť dokonca s nahnevanými operencami aj odfotiť.

