Vyladená DIGI ponuka

DIGI Slovakia v novom roku rozširuje programovú ponuku TV kanálov a uvádza niekoľko technických noviniek. Vďaka doplnkovej službe TV Archív už zákazníci nezmeškajú svoj obľúbený program. Najlepší šport si fanúšikovia vychutnajú vo vynovenej DIGI GO aplikácií. DIGI zároveň pridáva nové kanály Arena Sport, Nicktoons, Filmbox Premium a ďalšie.

TV ARCHÍV – OBĽÚBENÝ PROGRAM UŽ NEZMEŠKÁTE

Služba TV Archív je doplnková služba pre zákazníkov DIGI Slovakia. Umožňuje sledovať program, ktorý už bol odvysielaný 7 dní dozadu. So službou TV archív sa zákazník pohodlne vráti k odvysielanému programu na 13 televíznych staniciach.

Viac informácií o doplnkovej službe TV Archív je dostupných na www.digislovakia.sk/tvarchiv/

VYNOVENÁ MOBILNÁ APLIKÁCIA DIGI GO

Obľúbený šport ako aj rodinné programy majú zákazníci pod palcom aj vďaka novej aplikácií DIGI GO.

Zákazníkom je dostupných až 23 TV programov: 10 športových a 13 slovensko-českých.Medzi dostupné funkcie patrí pohodlné pretáčanie programu až 1,5 hodiny dozadu, programový sprievodca či využívanie služby na dvoch zariadeniach – na mobile alebo tablete. Obľúbené programy si tak užívatelia vychutnajú naživo kedykoľvek a kdekoľvek.

Viac informácií o vynovenej aplikácii je dostupných na www.digigo.sk

DIGI PRIDÁVA NOVÉ TV PROGRAMY

Okrem technických noviniek, DIGI nezabúda ani na skvalitňovanie svojej programovej ponuky. Od januára pridáva medzi programy športový kanál Arena Sport 1 HD do základného balíka Štandard. V závere roka pribudli do základnej ponuky programy Comedy House a Trojka. Do balíka Premium spoločnosť zaradila nové programy Nicktoons a Docubox HD.

Od 15. januára DIGI zaraďuje do programovej ponuky balíka Premium aj kanál Filmbox Premium HD a maďarsky hovoriacich zákazníkov poteší kulinársky kanál LiChi TV v doplnkovom balíku HU+.

Viac informácií o ponuke zákazníci získajú na infolinke 0850 211 112 alebo na webe www.digislovakia.sk

DIGI Slovakia – vaša satelitná televízia a internet

