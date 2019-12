Čo majú spoločné francúzsky politik a slovenské brandy?

Znie to možno neuveriteľne, ale jeden francúzsky politik má naozaj niečo spoločné so slovenským brandy. Napriek tomu, že ho nikdy neochutnal.

Na úvod niekoľko indícií, ktoré by vám mohli pomôcť uhádnuť meno politika. Samozrejme, nie je to nikto zo súčasnej politickej scény, naše indície vedú do obdobia Francúzskej revolúcie. Najskôr slúžil v armáde, bol právnikom, členom Poslaneckej snemovne, kde podporoval ultraroyalistických politikov, štátnym radcom, ministrom vnútra a vymenovali ho za vikomta. Nesporne zaujímavé je, že popri politike sa venoval aj umeniu. Bol básnikom a vytvoril niekoľko divadelných hier. Indície nepomohli? Voilá – bol to Jean-Baptiste Sylvère Gay, vikomt de Martignac.

Zdroj: stn-trade.sk

Čo má tento politik spoločné so slovenským brandy, je teraz už celkom jasné. Martignac je názov rezaného brandy, ktoré nájdete v ponuke slovenského liehovarníckeho lídra ST.NICOLAUS. Patrí k jeho najstarším značkám a medzi Slovákmi je tento nápoj obľúbený už celé roky. A nielen na Vianoce. Aktuálne prichádza na trh v elegantnom obale a s vylepšenou receptúrou. V čom spočíva jej tajomstvo? Jej hlavnou zložkou je pravý vínny destilát špičkovej kvality, ktorý dozrieva v sudoch niekoľko mesiacov, čím nadobúda svoju plnosť a lahodnosť. Starostlivo vyberané slovenské suroviny a prírodné extrakty dodávajú nápoju Martignac jedinečnú arómu s ovocným i vanilkovým akcentom a hrozienkovou vôňou, ktoré dotvárajú atmosféru pohody vianočných sviatkov.

Nový Martignac ponúka spojenie tradície s originálnou chuťou a majstrovstvom slovenských liehovarníkov v novom exkluzívnom dizajne.

Nájdete na: http://stn-trade.sk/produkty/martignac/

