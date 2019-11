Vyšperkujte husacie a divinové hody tým správnym vínom

Pečenie husi má na Slovensku viac ako 100-ročnú tradíciu. Už pre našich predkov išlo o slávnostné hodovanie, a my dnes môžeme tieto hody posunúť ešte ďalej. Stačí na to fľaša správneho vína. Taký Rizling rýnsky dokáže v kombinácii s husou a lokšami robiť zázraky. „Rizling si cenia na celom svete, a niet divu. Ide o svieže víno s jemným buketom lipového kvetu, čo mu prepožičiava istú noblesu. Je výrazné a expresívne v chuti, pikantné, s dominantnými kyselinami. To všetko skvele ladí k chuti husaciny,“ vysvetľuje Juraj Kordiak, somelier značky Vitis.

Divina za husacinou rozhodne nezaostáva. Šťavnaté mäso z diviaka či jeleňa si pýta plnšie vína. Juraj Kordiak pre vás vybral z bielych vín Vitis Poézia harmonické Rulandské šedé a z červených Cabernet Sauvignon, ktorý vás očarí vôňou škorice a klinčekov. Špeciálnym tipom k tomuto vínu je divina na šípkovej omáčke.

Dobrú chuť a na zdravie!

Zdroj: VITIS

