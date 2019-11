5 jednoduchých tipov, ako pripraviť auto na zimu

Najchladnejšie mesiace roka sa blížia a okrem vianočných darčekov by ste sa mali poobzerať aj po vhodnej zimnej ochrane auta. Čítajte ďalej a inšpirujte sa overenými radami a novinkami, o ktorých ste možno ešte nepočuli.

Rizikových faktorov je počas zimných mesiacov hneď niekoľko. Na jednej strane je to ľad a sneh na cestách, na strane druhej zase posypová soľ a štrk, ktoré niekedy vedia urobiť viac škody než úžitku. No a, samozrejme, opomenúť nemôžeme ani samotnú zimu. Teda, nízke teploty. Tie sa dokážu dostať nie len pod kožu, ale, žiaľ, aj pod karosériu auta. Ako teda so zimou bojovať?

Výmena zimných pneumatík

Že si prezúvanie pneumatík netreba nechávať na poslednú chvíľu, počúvame z každej strany. Viete ale, pre aké pneumatiky sa rozhodnúť? Zimné či celoročné? Celoročné pneumatiky sú vhodné do miernejších klimatických podmienok, kde sa len zriedka stretnete so snehom či ľadom. Využijete ich aj vtedy, ak jazdíte zväčša v meste. Odpadá vám povinnosť prezúvania, no za cenu zníženej bezpečnosti.

Ak však chcete byť pred šmykom na zimou skúšanej vozovke dôsledne chránený, siahnite po pneumatikách s hlbším dezénom. Odporúčame vyberať v kategórii s hĺbkou dezénu aspoň 6 mm, čo je nad rámec zákona.

Výmena kvapalín

Pred zimou myslite aj na kontrolu chladiacej sústavy. Tá má byť naplnená kvapalinou aspoň do -25 °C. Za nemrznúcu vymeňte aj tú, ktorá sa nachádza v ostrekovačoch. Neminuli ste na naplnenie nádržky všetko? Výborne. To čo zostalo sa vám zíde ako náhrada horúcej vody pri rýchlom odstraňovaní námrazy z okien. Teplotný šok by totiž mohol zamrznuté okno poškodiť.

Starostlivosť o karosériu

Viete o nedostatkoch na laku svojho auta už pred zimou? Určite si nenechávajte ich opravu až do jari. Vplyvom počasia a agresívnych posypových solí sa takmer určite zväčšia či prehĺbia. Určite navštívte autoumyváreň. Odporúčame najprv ručné umytie a následne jeden z drahších programov vrátane dôkladného voskovania.

Užitočná výbava

Nemrznúcu zmes sme už spomínali, to však ale ani zďaleka nie je všetko, čo sa oplatí pribaliť si do kufra, keď teploty klesnú pod 0 °C. Metlička, škrabka na okná a lopatka by nemali byť povinnou výbavou len pre vodičov zo severných častí Slovenska. Zídu sa aj snehové reťaze.

Majiteľom áut so staršou autobatériou odporúčame pribaliť aj štartovacie káble. Zvláštne opatrenia treba zase urobiť v prípade, že neviete ako naštartovať auto v zime.

Poistenie

Nech už je vaša príprava auta na zimu akokoľvek dôsledná, mnohým nástrahám sa na cestách jednoducho nevyhnete. Na niektorých úsekoch je najväčším strašiakom zver, ktorá sa v zime presúva za potravou. Inde to môže byť uvoľnený konár či obyčajný „ťukanec“, ku ktorému občas dôjde aj napriek naozaj kvalitným pneumatikám. Každý vodič má to svoje. Práve preto prišla známa poisťovňa s alternatívou k štandardnému havarijnému poisteniu, pri ktorej viac nemusíte platiť za všetko. Kúpte si iba poistenie auta, ktoré potrebujete. Naša kalkulačka na havarijné poistenie vám rozhodovanie uľahčí. Stačí si vybrať presne to, čoho sa na cestách obávate najviac a poistiť sa v Unione do pár minút online.

- reklamná správa -