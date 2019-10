Richard Müller uviedol knihu svojich textov, čírou vodou ju pokrstili Michael Kocáb a Ondřej Soukup!

Čírou vodou ju uviedli do života jeho dvaja kolegovia a kamaráti. V knihe sú texty, ktoré Richard Müller napísal počas svojej vyše 35-ročnej hudobnej kariéry. Pri niektorých sú rukou písané vysvetlivky o tom, ako, kde a pre koho text vznikol. K najdojemnejším momentom večera plného krásnej hudby patrila skladba „Sebastián“, ktorú Michael Kocáb venoval martýrom pravdy – Jánovi Husovi, Milade Horákovej a Jánovi Kuciakovi.

Skvelá atmosféra, nádherné skladby, humor a tisíce nadšených ľudí. Eurovia Arén zažila naozaj výnimočný nedeľný večer. Návštevníci si nielenže užili krásne „Šansóny a iné piesne“ v podaní tria Richard Müller, Michael Kocáb a Ondřej Soukup, ale po prvý raz tu mali možnosť vidieť Richardovu novú knihu „Texty“.

„Richardove texty sú veľmi osobné, má v nich svoju cestu životom, týkajú sa takmer výhradne jeho životných etáp aj peripetií,“ vraví Michael Kocáb.

„Čítať texty piesní je niečo celkom iné ako, ako ich počúvať. Ja už som si tú knižku celú prečítal, Richardove texty sú samozrejme vynikajúce a zaujímavé. Občas ich treba šifrovať, aby ste ich pochopili, ale on spravil jednu skvelú vec. K mnohým textom v knihe totiž napísal, v akej nálade vznikli, prečo a pre koho. Trochu pootvoril dvere do svojho vnútra a potom sa na ne dívate úplne inak,“ doplnil Ondřej Soukup.

V knihe je viac ako 130 textov z pera Richarda Müllera, ktoré napísal počas svoje vyše 35-ročnej hudobnej kariéry. Prvá skladba, ktorú si sám otextoval a napísal k nej aj hudbu je pieseň „Rádio“ z roku 1983.

„Už dávnejšie sme s kolegami uvažovali o tom, že by stálo za to zosumarizovať moje texty. Všetky sú odrazom istých mojich životných etáp, keď sme knihu dávali dokopy, aj ma trochu chytala nostalgia. Som rád, že sa dodnes mnohým ľudom páčia, asi sú im blízke. Teraz ich môžu mať aj doma v knižnici,“ vraví Richard Müller.

Legendárne trio ale týmto večerom svoje turné ani zďaleka nekončí. Pokračuje až do Vianoc a navštívi ešte mnoho slovenských a českých miest. Všetci traja si zatiaľ atmosféru aj publikum pochvaľujú.

„Je to náročné, ale senzačné. Obzvlášť pre mňa, pretože chalani sú zvyknutí, oni stále niekde hrajú. Ja som však bol od roku 1992 zalezený v štúdiu, len píšem alebo produkujem. Pre mňa je to naraz vstup do iného sveta, ktorý som vždy miloval. Ľudia sa na koncertoch evidentne bavia a čo môže byť lepšie, ako keď publikum dobre reaguje. Tešíme sa na ďalšie mestá,“ uzavrel Ondřej Soukup.

Kniha „Texty“ bude k dispozícii aj na koncertoch. Lístky sa dajú zakúpiť v sieti Predpredaj.sk.

