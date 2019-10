Festival udržateľnosti POMALO prinesie aktuálne spoločenské témy

Aj Jiří Sedlák bude hosťom tretieho vydania Festivalu udržateľnosti POMALO.



To sa bude konať už vo štvrtok. Okrem bohatého programu prednášok, workshopov a diskusií sa návštevníci festivalu zoznámia s lokálnymi propagátormi slow fashion, zero waste, etickej módy, udržateľného dizajnu, fair trade, eko, bio aj vegan.

“Bezobalový predaj sa od štandardného maloobchodu líši predovšetkým v náročnosti prevádzky. Prezentácia tovaru je pre štandardným maloobchod omnoho ľahšia, pretože stačí vyložiť tovar do regálov. Pre bezobalový predaj to znamená pomerne veľa dopĺňania rôznych násypníkov, vedierok, barelov, fliaš a ďalších predajných nádob. Zároveň je s tým spojené ich umývanie a častejšie upratovanie predajne. Na hygienu dbáme viac, než by sme podľa predpisov museli, keďže nechcem dať zákazníkovi zámienku, aby sa obával predávanej potraviny,” približuje Jiří Sedlák, ktorý na POMALO bude rozprávať predovšetkým o tom, ako funguje zero waste biznis. “Zo začiatku k nám chodili zákazníci, ktorí chceli skôr zistiť, o čo ide a aký sortiment máme v ponuke. Milým prekvapením bol záujem zákazníkov a ich zvedavosť. Nemilé prekvapenia nás veľmi nečakali, keďže bolo jasné, že ten rozjazd nebude ľahký. A nebol,” spomína Sedlák. Dnes má Bezobalu v Prahe už tri predajne.

“Zatiaľ sme na príliš veľa limitov nenarazili. Množstvo potravín, ktoré by boli rizikové pre predaj bez obalu sa dá predávať vo vratných nádobách. Ide napríklad o lekvár, mliečne výrobky, nápoje či kozmetické krémy. Ale sú potraviny, ktoré sme zvykli kupovať vákuované a počítať s dlhšou trvanlivosťou, než by bolo pre danú potravinu prirodzené. V tomto smere sú problematické syry. Predtým sa ich trvanlivosť predlžovala údením alebo máčaním v náleve, ale od čias plastových sáčkov sa očakávania zákazníkov v mnohom odtrhli od reality. Pri niektorom sortimente narážame skôr na to, že nie sú dodávatelia, ktorí by dodávali vo vratnom skle či v kvalite, ktorú by sme chceli v predajniach prezentovať,” vysvetľuje špecifiká tohto štýlu podnikania. Podľa neho sú dnešní zákazníci pohodlní a preto je zero waste predajňa pre nich ešte stále akousi “exotikou”. “Vziať paradajky v plastovej krabici a k tomu 30 deka olív do plechovky znamená pre spotrebiteľa nulovú prípravu na nákup, maximálne si vezme vlastnú nákupnú tašku. Pre predajcu je to veľmi výhodný stav, keďže môže formovať nákupné správanie priamo v priestore predajne. A tak zákazník hádže do košíka všetko, na čo mu padne zrak a ľahko si to prinesie domov bez nehody, keďže je všetko starostlivo zabalené. Nákladné auto mu odpad odvezie priamo od domu, takže vo výsledku nevidí, čo sa s tým odpadom deje a koľko ho vyprodukuje,” hovorí a pokračuje: “Naopak, zákazník zero waste obchodu si musí urobiť nákupný zoznam a na všetky položky si pripraví nádoby, ktoré si so sebou prinesie do predajne. A keď už sa pre niečo rozhodne na mieste, tak musí premýšľať, či si požičia nádobu z bazáru fliaš, alebo to pre tentokrát kúpi do čiapky. Obetuje trochu svojho pohodlia za to, aby prevzal zodpovednosť za svoje spotrebné správanie.”

17. – 18. 10. 2019

Štv: 14:00 – 20:00 hod.

Pia: 14:00 – 20:00 hod.

Stará tržnica, Námestie SNP 25

Vstupenky v predpredaji na Tickpo.sk.

4€ na oba dni: bit.ly/VstupenkyPomalo3

Vstup na mieste:

3€ na jeden den / 5€ na oba dni

Deti do 12 rokov majú vstup na podujatie zadarmo.

Facebook event

