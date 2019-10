Uľahčite si svoj život na dôchodku vďaka Senior kontu

Vyplácanie dôchodku na bežný účet je nielen bezpečnejšie, ale najmä pohodlnejšie. Každý, kto si zriadi Senior konto vo VÚB banke, bude mať účet na 6 mesiacov zadarmo. Po uplynutí tejto doby zostávajú naďalej všetky jeho výhody len za 0,95 eura mesačne.

Bezstarostné platby

Za platby kartou k Senior kontu neplatíte.

Svoje peniaze máte stále k dispozícii a zároveň bezpečne uložené v banke.

Vďaka nastaveným trvalým príkazom a inkasám sa už nemusíte obávať, že zabudnete alebo neskoro uhradíte účty za elektrinu, plyn.

Príležitostné platby a úhrady môžete robiť aj v bezpečí domova cez Internet banking alebo cez mobil.

S Internet bankingom,či Mobil bankingom viete kedykoľvek zistiť váš aktuálny zostatok na účte.

Vďaka pravidelným mesačným výpisom máte prehľad o pohyboch na svojom účte.

Ak chcete, môžete si určiť inú osobu (disponenta), ktorý môže napríklad v prípade vašej imobility alebo choroby uhrádzať platby z vášho účtu.

Platba kartou prináša oproti platbe v hotovosti predovšetkým vyššiu bezpečnosť. S kartou buď vôbec nenosíte hotovosť, alebo vám stačí mať so sebou oveľa menší obnos. S kartou zaplatíte pohodlne aj cez internet a ak by ste ju náhodou stratili alebo by vám ju ukradli, viete ju cez telefón okamžite bezplatne zablokovať.

Žiadosť vybavíme za vás

Musíte každý mesiac čakať na poštára s dôchodkom? Máte účet v inej banke a chceli by ste to zmeniť, len sa obávate, že je to zložité? Žiadosť o tieto zmeny nemusíte vybavovať sami. So všetkým vám pomôžeme na našich pobočkách a navyše zadarmo. Radi vám pomôžeme s presunom účtu z inej banky do VÚB, nastavíme vám všetky trvalé príkazy a inkasá, ako sú napríklad platby za plyn, elektrinu, mobilného operátora, či SIPO. Do svojej starej banky už vôbec nemusíte chodiť, všetko vybavíme za vás. Pomôžeme vám napríklad aj s oznámením zmeny čísla účtu na vyplácanie dôchodkov pre Sociálnu poisťovňu.

Sporiaci účet pre seniorov

Okrem bežného účtu, ktorý vám uľahčí život, prináša VÚB banka aj špeciálny sporiaci účet pre seniorov. Obrovskou výhodou je zvýhodnené úročenie až do výšky 0,40% p.a. po splnení jednoduchých podmienok – minimálna mesačná suma sporenia 20 eur a žiadna debetná transakcia v rámci kalendárneho mesiaca, čo v praxi znamená, že zisk z úrokov môžete odložiť pre svoje vnúčatá. Sporiaci účet vám ponúka VÚB banka bez poplatkov za jeho vedenie.

Okrem účtu pre seniorov máme pre vás v ponuke aj sporiaci účet. Zdroj: VÚB

Zároveň vám pripisujeme úroky každý mesiac. Navyše, finančné prostriedky máte kedykoľvek k dispozícii a vaše úspory sú chránené v zmysle Zákona o ochrane vkladov do výšky 100 000 eur. Podmienkou získania výhodného sporiaceho účtu je zriadenie Senior konta.

