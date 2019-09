Bratislava bude hostiť hviezdy súčasného tanca

Patria medzi špičku a ich choreografie lákajú divákov do vzdialených svetov. Bratislava v pohybe - Medzinárodný festival súčasného tanca (1. – 25. 10. 2019) prinesie do hlavného mesta predstavenia, ktoré očaria spojením tanca, vizuálneho konceptu a hudby.

Najväčšími hviezdami festivalu Bratislava v pohybe budú oceňovaný belgický choreograf Sidi Larbi Cherkaoui a talianska umelkyňa Chiara Bersan.

Vytvoril choreografiu pre film Anna Karenina v hlavnej úlohe s Keirou Knightley a Judom Lawom, režíroval pohyb v predstavení Hamlet, kde zahviezdil Benedict Cumberbatch alebo režíroval operu s textom Nicka Cave-a. Sidi Larbi Cherkaoui je jednou z najväčších osobností súčasného umenia posledných dvoch desaťročí. Všestranný talent, ktorý pochádza z mekky súčasného tanca – Belgicka – vytvoril viac ako 50 predstavení a svoj umelecký rukopis preniesol aj do ďalších foriem umenia. Slovenskému publiku sa predstaví so súborom Eastman, s ktorým uvedie na doskách Slovenského národného divadla predstavenie Nomad. Prostredníctvom neho sa diváci prenesú do púšte, kde sa spolu s telami tanečníkov pod nápormi vetra prelievajú pieskové duny. Majestátna, nádherná, ale aj vyprahnutá a hrozivá scenéria symbolizuje miesto slobody aj izolácie, ktoré preverí priateľstvo a ľudskú vôľu. / 21.10. / Činohra SND / 19.00/ VSTUPENKY.

Zdroj: Filip Van Roe, Nomad by Sidi Larbi cherkaoui Eastman

Ďalším zahraničným hosťom festivalu bude talianska performerka a choreografka Chiara Bersani, ktorá vstúpi do priestoru Galérie Nedbalka predstavením Seeking Unicorns, ktoré v auguste na festivale v Edinburghu získalo prestížne ocenenie Total Theatre Award v kategórii tanec. Bersani sa prevtelí do tela jednorožca a prostredníctvom pohybu sa bude pýtať univerzálne otázky o existencii, viere či láske. Odkiaľ prišla táto nežná mýtická postava a aký význam jej pripisovali predošlé generácie predtým, než sa stala farebným pop kultúrnym symbolom? Tichý galerijný priestor počas festivalu využije aj Martin Kilvády, ktorý do neho vnesie čistý tanec vo svojom sóle The Craft of Dry Lands Ice-Skating. / 4.10. / Galéria Nedbalka / 19.00/ VSTUPENKY

Zdroj: Bratislava v pohybe



Z Izraela pricestuje na Slovensko etablovaná dvojica Niv Sheinfeld a Oren Laor, ktorá patrí medzi popredné mená domácej scény. V priestore súčasnej kultúry A4 uvedie dielo Third Dance, ktoré sa vlani stalo podľa izraelských kritikov najsilnejším predstavením sezóny. Sheinfeld a Laor, ktorí sa vyžívajú v prelínaní tanca a fyzického divadla, vo svojej novej choreografii reflektujú tému lásky a potreby uznania. Partneri si darujú obrovskú kyticu ako prejav lásky. A predsa neskôr tieto kvety rozmlátia a ich kusy rozhádžu po podlahe. Tá sa zrazu mení na ohromný koberec plný farieb. Miesto ničenia sa mení na obraz inšpiratívnej krásy. Third Dance ponúka hravé, napäté a miestami bláznivé zobrazenie vzťahu, ktoré strhne divákov svojou úprimnosťou a dynamikou. / 10.10. / Priestor súčasnej kultúry - A4 / 20.00/ VSTUPENKY.

Zdroj: Efrat Mazor

Už desať rokov trvá projekt FreeSteps, ktorý upriamuje pozornosť na tanec ako taký a na jeho možnosti. Stredobodom všetkého je telo, jeho línie, ohybnosť a vnútorná energia. Taiwanský choreograf SU Wei-Chia v ňom otvára nové perspektívy súčasného tanca. Predstavenie FreeSteps – BodyScenes, za ktorým stojí umelecký súbor Horse. / 1.10. / Priestor súčasnej kultúry - A4 / 20.00/ VSTUPENKY.

Návštevníkom sa predstaví aj oceňovaný slovenský choreograf pôsobiaci v Belgicku Anton Lachký, ktorého meno zatiaľ rezonuje viac v zahraničí ako doma. Svoju kariéru začínal v predstavení Ma známeho choreografa Akrama Khana. Nemal ešte ani dvadsať rokov, keď tancoval v 48 krajinách. Neskôr spoluzakladal kolektív Les SlovaKs, ktorý si získal uznanie po celom svete. Na festivale Bratislava v pohybe v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava uvedie so svojim súborom Anton Lachky Company pôsobivú choreografiu Ludum. Tanečníci v ňom predstavujú občanov Ludumu, ktorí blúdia v divočine virtuálnej reality. Ich bleskový pohyb na hranici možného stiera čiaru medzi realitou a divokou fantáziou a divákovi kladie otázku, či ešte dokáže rozlíšiť rozdiel medzi nimi. / 12.10. / MDPOH / 20.00/ VSTUPENKY.

Zdroj: Bratislava v pohybe

Predstavte si 22 obyčajných konferenčných stoličiek a jasne vymedzený priestor, napríklad o veľkosti zasadačky. Na Slovensku narodený a v Česku pôsobiaci choreograf a performer Viktor Černický sa v ňom pohybuje, akoby vonkajší svet neexistoval. Stoličky ukladá do všelijakých tvarov a necháva ich balansovať pred publikom, ktoré ho sleduje so zatajeným dychom. Jeho minimalistický projekt PLI, ktorý bravúrne buduje napätie, patrí medzi najzaujímavejšie české diela minulého roka. Predstavenie na pomedzí inštalácie, performancie, tanca a cirkusu si môžu diváci pozrieť v priestore súčasnej kultúry A4. / 19.10. / Priestor súčasnej kultúry - A4 / 20.00/ VSTUPENKY.

Zdroj: Bratislava v pohybe

Tri diela v jednom sľubuje predstavenie 3x20 Ženy, ktoré vzniklo v produkcii Divadlo Štúdio tanca. Divák sa prostredníctvom neho zoznámi na javisku A4 s tromi zaujímavými umeleckými osobnosťami – s Martinou Hajdylou Lacovou (Squat), Líviou Méndez Marín Balážovou (Čin) a so Zunou Vesan Kozánkovou (Spaces). / 25.10. / Priestor súčasnej kultúry - A4 / 20.00/ VSTUPENKY.

Zdroj: Divadlo Studio tanca predstavenie SPACES, foto Jan Viazanicka

Vstupenky na všetky predstavenia je možné zakúpiť online cez portál Predpredaj.sk alebo pred predstavením priamo v divadlách festivalu.

Sprievodný program

Gate to Gate - site specific projekt v uliciach Starého mesta. Oslovení tanečníci sa vnoria do živého tempa mesta. Na trase medzi dvomi mestskými bránami sa budú musieť vysporiadať s nepredvídateľnými faktormi, ako napríklad s počasím či interakciou s okoloidúcimi. Trasu od Laurinskej až po Vydrickú bránu pretancuje Lukáš Bobalík /28. a 29. 9. 2019/ a od Michalskej po Vydrickú bránu bude tancovať Soňa Ferienčíková /5. a 6. 10. 2019/, obaja na hudbu skladateľky Ivany Mer. Všetky predstavenia začínajú o 15. hodine.

V rámci sprievodného programu uvedie festival Divadle LAB predstavenie Niveau Stable /22. 10. 2019/ Lucie Holinovej.

Pre tanečníkov a študentov bude pripravený aj odborný workshop Martina Kilvádyho, ktorý na pôde Vysokej školy múzických umení /4. 10. 2019/ bude učiť všetko, čo sa naučil a prežil vo svojej kariére.

Diskusia: Aká bola uplynulá tanečná sezóna? / 25.10. o 17.30, Priestor súčasnej kultúry - A4 – kaviareň /

Okrúhly stôl o tendenciách v tvorbe, výnimočných počinoch s päticou slovenských a českých teoretikov, kritikov a kurátorov festivalov. Michaela Paštéková, Barbora Uríková, Marek Godovič, Katarína Cvečková a Jitka Pavlišová priebežne počas roka diela analyzovali a o inscenáciách spoločne diskutovali v rámci projektu Tanečná sezóna Platformy pre súčasný tanec.

Záverečná diskusia, ktorej cieľom je súhrnné hodnotenie scény slovenského súčasného tanca.

Moderuje dramaturgička a režisérka Maja Hriešik.

Organizuje: PLAST

Workshop k príprave Stratégia FPU 20-25 /10.10. o 10.00 - Priestor súčasnej kultúry - A4 – kaviareň / – pre registrovaných účastníkov.

Verejnoprávny Fond na podporu umenia (FPU) štyri roky výrazne poskytuje prostriedky na aktivity v oblasti umenia, kultúry a kreatívneho priemyslu. Zaviedol množstvo programov, výrazne rozšíril okruh žiadateľov, no rovnako aplikoval nové nástroje na podporu individuálnych umelcov, či teoretikov. Počiatky svojho pôsobenia potrebuje v danej chvíli prehodnotiť, aby vedel lepšie nastaviť podpornú činnosť pre ďalšie roky. Pre tento účel má slúžiť aj Stratégia FPU 20-25, ktorá by mala zadefinovať strednodobé smerovanie a priority FPU. Súčasťou prípravy tohto dokumentu budú stretnutia s tými, ktorí v jednotlivých oblastiach umenia a kultúry pôsobia, zaujímajú sa o ne alebo sa k ním potrebujú vyjadriť. V rámci festivalu Bratislava v pohybe bude prebiehať workshop zameraný na oblasť tanca, na ktorý sa záujemcovia vopred prihlásia.

Medzinárodný festival súčasného tanca Bratislava v pohybe sa koná pod záštitou primátora Hl. mesta SR Bratislavy Matúša Valla a bude aj v tomto roku prebiehať počas jedného mesiaca od 1. do 25. októbra.

Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Festival finančne podporili ARS BRATISLAVENSIS a Bratislavský samosprávny kraj.

