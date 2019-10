Poradíme, ako prekonať príchod chladných dní bez ujmy na zdraví

S kvalitným oblečením do každého počasia

Jesenné vychádzky môže znepríjemňovať hmla, vietor a prípadný dážď. Môžete sa inšpirovať princípmi obliekania vysokohorských turistov a vždy budete vedieť, ako sa na to. Oblečenie by malo pozostávať z troch vrstiev. Spodnej, ktorá saje z tela pot, strednej zatepľovacej a vrchnej, ktorá chráni pred zlými poveternostnými podmienkami. Stavte preto na kvalitnú vetrovku odolnú proti vetru a vlhkosti. Pod ňu je vhodný teplý sveter alebo mikina, ktoré v prípade zmeny teploty môžete odložiť. Dbajte aj na základnú vrstvu, u detí sú to okrem tielka, prípadne nátelníka z prírodného materiálu aj pančuchy. V chladnom počasí uniká teplo cez nechránené časti tela, najmä hlavu a ruky. Nebojte sa preto čiapky, ktorá ochráni pred vetrom aj citlivé uši.

Deti milujú skákanie do mlák, no zatiaľ čo na konci leta im môžete obuť gumáky, neskôr im radšej zabezpečte pevné a vodeodolné topánky. Cieľ je udržať nohy v suchu a teple. Na výlete preto môže prísť náhradný pár ponožiek naozaj vhod.

Zdroj: cashbackworld.com

Nakopnite svoju imunitu

Ďalšou výzvou jesene je prekonanie obdobia infekcií v plnom zdraví. Okrem pohybu na čerstvom vzduchu posilnite imunitu dostatočným príjmom vitamínov a antioxidantov. Ich hlavným zdrojom je ovocie a zelenina, ktoré nám v tomto období ponúkajú naše sady a záhrady. Stav imunity ovplyvňuje aj zdravá črevná mikroflóra, ktorú môžete pozitívne ovplyvniť konzumáciou kyslomliečnych produktov s obsahom probiotických kultúr, alebo aj kvasenej kapusty a ďalších fermentovaných produktov.

Otužovaním naučíte telo prekonávať prudké zmeny teploty, takže na chlad bude reagovať menej výrazne. V domácich podmienkach môžete začať striedaním horúcej a studenej sprchy, alebo si doprajte pravidelný relax v saune.

Zdravie a kvalita niečo stoja. Ako teda zaťažiť rodinný rozpočet čo najmenej?

Sezónne nákupy odevov, obuvi či vitamínov pre celú rodinu vedia poriadne zaťažiť rodinný rozpočet. Okrem zliav a výpredajov je ďalšou možnosťou stať sa nakupujúcim v Cashback World a ušetriť tak pri každom nákupe. Táto medzinárodná nákupná komunita vám umožní pri nákupe u ktoréhokoľvek zo svojich zmluvných partnerovzískať cashback, teda časť zo zaplatenej sumy sa vám vráti späť na účet. Okrem toho získavate aj tzv. Shopping points, teda body, ktoré môžete neskôr využiť na ďalšie výhodné zľavy. Ak ešte nenakupujete v Cashback World, môžete sa bezplatne zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Potrebné oblečenie, obuv a ďalšie doplnky vhodné do jesenných dní pre celú rodinu môžete výhodne zakúpiť osobne v predajniach ktoréhokoľvek zmluvného partneraCashback Worldna Slovensku alebo online. Značky ako TESCO, BATA, HUMANIC v prípade odevov či obuvi alebo Dr. Max pri kúpe vitamínov alebo antioxidantov sú zárukou bohatého výberu za výhodné ceny.Zákazník medzinárodného nákupného spoločenstva Cashback Worldmá však k dispozícii ďalších, približne 130 000 zmluvných predajcov v 40 krajinách sveta.

Zdroj: cashbackworld.com

O Cashback World:

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny na viac ako 40trhoch. 13 miliónov jeho zákazníkov členov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 obchodných partnerov na celom svete.

- reklamná správa -