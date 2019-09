Vyskúšajte MAGNET FISHING: Neuveríte, čo môžete nájsť magnetom vo vode!

Milujete vodu a máte v sebe dobrodruha? Nebaví vás čľapkanie pri vode a rozmýšľate, ako využiť leto na maximum? Vyskúšajte hľadanie pokladov s magnetom. Nikdy neviete, čo nájdete! Môžu to byť klince, ale aj trezor, bicykel či náboje. Z letného relaxu s rodinou a kamarátmi pri vode spravíte vďaka magnetu dobrodružné bádanie.

Nikdy neviete, čo objavíte!

Zdroj: MagnetFishing.sk

Nikdy neviete, čo sa na magnet prichytí. To hľadačov pokladov baví zo všetkého najviac. Jazerá a rieky sú plné železných „pokladov“. Niektoré už ležia na dne poriadne dlho a vy ich môžete pomocou magnetu vytiahnuť.

Zabavíte sa, zažijete poriadne dobrodružstvo a oddýchnete si. Je to veľmi chytľavé. Pri odlepovaní nálezov z magnetu sa budete cítiť ako najväčší archeológ.

Úlovok fotoaparátu Zdroj: MagnetFishing.sk

Medzi najlepšie úlovky, aké lovci s magnetom vytiahli z vody patria bicykle, trezory, zbrane, motorky, helmy, lavička, dopravné značky, nože, mobily, delostrelecky kanón, fotoaparáty.

Magnet fishingu sa venujú už stovky Slovákov. Zvládne to úplne každý. Stačí vám k tomu špeciálny magnet s okom a lano. Magnet priviazaný o lano hodíte do vody a vytiahnete ho. To je všetko.

Dlhý dosah magnetu a špeciálne lano

Trezor nájdený na Slovensku Zdroj: MagnetFishing.sk

Ako vybrať vhodný magnet a lano

„Testovali sme mnoho vybavenia. U nás v eshope máme extra silné magnety s veľkým dosahom do diaľky a laná navrhnuté špeciálne pre magnet fishing. Stačí teda vybrať z našej overenej ponuky a môžete ísť na lov...“

„Ak chcete magnetom pomôcť, aby sa menej zasekávali o kamene v rieke, odporúčam nasadiť na magnet ešte kužeľ proti zaseknutiu,“ uzatvára pán Stanislav.

Zaujal vás magnet fishing? Zvažujete, že to vyskúšate? Mnoho slovenských vôd ešte magnety neprebádali, svoj „železný poklad“ tak môžete objaviť aj vy!

Pozrite si 32 najlepších slovenských a českých nálezov.

