Čakáte do rodiny prírastok? Vďaka týmto tipom neskrachujete

PLIENKY

Rátali ste už niekedy, koľko vás budú mesačne stáť jednorazové plienky? Je to nemalá suma, no verte, že váš drobec nepotrebuje tú najdrahšiu značku plienok. Siahnite po viacerých značkách, odskúšajte si ich a ostaňte pri tej, ktorá vám bude najviac vyhovovať. Druhou, nielen praktickejšou, ale aj úspornejšou možnosťou sú látkové plienky. V dnešnej dobe už nájdete u rôznych predajcov také, ktoré sú veľmi moderné a netreba ich ani vyvárať či žehliť.

Zdroj: myworld

MLIEKO A STRAVA

Máte to šťastie a môžete svojho drobca dojčiť? V tom prípade vydržte čo najdlhšie. Nielenže je to pre vaše dieťa najzdravšie, ale aj za nulové náklady. A to doslova! Dojčiaca mamička totiž nepotrebuje kupovať žiadne umelé výživy, fľašky, mliečne kaše či šťavy navyše. Čo však neskôr, keď už je dieťa staršie? Kupované dobroty vo fľaštičkách nie sú to najvhodnejšie. Aj keď môžu ušetriť váš čas, peňaženku ani zdravie vášho dieťatka určite neušetria. Kúpte radšej zdravé suroviny v bio kvalite a stavte na domácu stravu. Balenia vám vydržia na niekoľko použití a navyše, dieťatku môžete pripravovať to, čo mu chutí.

OBLEČENIE

Dušu skrytej módnej štylistky v sebe síce nezaprie asi žiadna žena, no verte, že nemusíte hneď kupovať každý módny výstrelok. Okrem toho, čo je In a OUT myslite v prvom rade na to, aby bolo vyrobené zo zdravotne nezávadného materiálu. V dnešnej dobre môžete kúpiť veľa krásneho oblečenia vyrobeného zo 100 % bavlny či biobavlny za výhodné ceny.

Zdroj: myworld

BONUSOVÝ TIP NA ZÁVER

Ďalšou možnosťou, ako pravidelne ušetriť je nakupovať ako zákazník medzinárodnej nákupnej komunity Cashback World. Vďaka tomu môžete za každý nákup získať tzv. cashback, teda časť zo zaplatenej sumy vám vráti späť na svoj osobný účet. K tomu získate aj tzv. Shopping points, teda body, ktoré môžete neskôr premeniť na ďalšie výhodné zľavy. Jedinou podmienkou na využitie týchto výhod je členstvo v Cashback World.

Ak ešte nie ste členom, môžete sa zadarmo zaregistrovať na cashbackworld.com alebo priamo u jedného zo zmluvných predajcov. Na Slovensku je množstvo predajcov potrebných vecí pre vášho drobca, ktorí sú zmluvným partnerom Cashback World. Či už ide o obchodné reťazce alebo lokálnych predajcov, takže cashback môžete veselo využívať naozaj všade, nehovoriac o možnosti nákupu online. A to najlepšie na záver: Cashback World vám umožňuje získať späť na váš účet časť zo zaplatenej sumy aj za produkty, ktoré už sú v zľave. Výhody a zľavy sa teda násobia a víťazom je jednoznačne vaša peňaženka.

O Cashback World:

Medzinárodné nákupné spoločenstvo Cashback World ponúka atraktívne nákupné výhody (Cashback a Shopping Points) zákazníkom, ktorí chcú ušetriť pri svojich nákupoch v kamenných obchodoch použitím Cashback karty alebo online. Okrem toho ponúka predajcom jednoduchý a inovatívny vernostný program, ktorý im umožní stať sa súčasťou tohto nákupného sveta. Cashback World je v súčasnosti aktívny v 47 krajinách sveta. 13 miliónov jeho zákazníkov si užíva nákupné výhody u približne 130 000 zmluvných obchodných partnerov na celom svete.

-Reklamná správa-