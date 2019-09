Spoločnosť HORNBACH otvorila svoju štvrtú projektovú predajňu na Slovensku

Spoločnosť HORNBACH otvorila v Prešove svoju štvrtú projektovú predajňu na Slovensku. Stala sa prvým operátorom novovybudovaného Hobby Parku Sekčov. Na ploche 17 tisíc m2 ponúkne domácim majstrom aj profesionálom nielen potrebný materiál pre ich projekty, ale aj odborné poradenstvo. Do regiónu priniesla viac ako 100 nových pracovných miest.

Novú predajňu v Prešove na Rusínskej ceste slávnostne otvorili Jaroslav Paděra, konateľ spoločnosti HORNBACH pre Slovenskú a Českú republiku, Ralf Kunz, člen predstavenstva Hornbach Immobilien AG z Nemecka a Gabriel Süč, riaditeľ novootvorenej predajne. Okrem mnohých odborných oddelení a digitálnych výhod nákupu ponúka predajňa stavebné a záhradné centrum, železiarstvo, moderné centrum na miešanie farieb, sortiment pre vybavenie kúpeľní a kuchýň s 3D plánovaním, či drive-in výdajňu stavebného materiálu a služby ako napríklad prírez dreva a dovoz tovaru. Samozrejmosťou je aj odborné poradenstvo vyškoleného personálu. V súčasnosti predstavuje sortiment Hornbachu 120 000 výrobkov. Vďaka zavedeniu e-shopu pred tromi rokmi si môžu zákazníci tovar objednať z pohodlia domova a následne si ho vyzdvihnúť na predajni, alebo si ho nechať priamo doviesť domov či na stavbu. Bezplatná wi-fi, online terminály na predajni a nové samoobslužné nakupovanie s platbou pomocou QR kódu na pokladni uľahčujú všetkým domácim majstrom nakupovanie v HORNBACHU.

Bližšie k domácim majstrom aj profesionálom

Spoločnosť HORNBACH si pri tejto príležitosti zároveň pripomenula 15 rokov od otvorenia svojho prvého marketu na Slovensku. „Chceme byť bližšie zákazníkom na východnom Slovensku. Veríme, že nová predajňa v Prešove posilní pozíciu našej značky na trhu. Chceme osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, a to najmä najširšou ponukou tovaru, príjemným prostredím a ústretovou obsluhou. Náš vyškolený personál dokáže zákazníkom v ich projektoch odborne poradiť, či už v segmente stavby, rekonštrukcie alebo záhrady,“ hovorí Jaroslav Paděra. „Na Slovenskom trhu vnímame potenciál rozvoja, a preto plánujeme v budúcnosti investovať do výstavby ďalších marketov. Na každú našu lokalitu sme hrdí a sme si istí, že to tak bude aj v budúcnosti. Trvalý úspech nemožno dosiahnuť cez noc. Ako pri stavbe vlastného domu, aj tu sa v každej lokalite dôkladne overuje kvalita a potenciál rozvoja. Aktuálne je v procese plánovania nová predajňa v Nitre, ale stále hľadáme vhodné pozemky aj v ďalších mestách.“ dodáva Jaroslav Paděra.

Pred predajňou majú zákazníci k dispozícii 200 parkovacích miest, ku ktorým v dohľadnom čase pribudnú dve nabíjacie stanice pre elektromobily.

HORNBACH stavil na moderné technológie

Spoločnosť HORNBACH patrí k priekopníkom v DIY segmente a drží krok s pokrokovými technológiami. Dôkazom toho je aj prešovská predajňa, ktorá prispieva k úspore energie a trvalej udržateľnosti. „Prešov je prvou predajňou Hornbachu, ktorú sme kompletne vybavili LED osvetlením, ktoré šetrí energiu a zároveň má dlhšiu životnosť ako bežné osvetlenie. LED osvetlenie nájdete pri regáloch vnútri predajne, ale je použité aj na osvetlenie vonkajších reklamných plôch,“ hovorí Ralf Kunz, člen predstavenstva Hornbach Immobilien AG. „Spojením systému inteligentného riadenia budovy, ktoré využíva denné svetlo prichádzajúce do budovy cez sklenené kupoly zo strechy, v kombinácii s umelým osvetlením, sa vytvára nielen pre našich zákazníkov, ale aj zamestnancov, príjemná atmosféra. Zároveň tým znižujeme spotrebu elektrickej energie,“ dodáva. Ďalší zdroj úspor energie predstavujú vzduchotesné steny budovy, systém tepelnej rekuperácie a vzduchotechnika.

Návštevníci novej predajne v Prešove môžu využiť moderný spôsob samoobslužného nakupovania, tzv. SELF SCAN, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zákazníci si svoj tovar môžu priebežne skenovať a pri pokladni ho už nemusia vykladať na pult, iba ho zaplatia. SELF SCAN bol po úspešnom testovaní v Košiciach okamžite nasadený aj do novej predajne v Prešove. Vďaka ušetrenému času sa tak môžu domáci majstri i profesionáli venovať svojmu projektu naplno.

Nákupná zóna v zelenej lokalite

Na pozemku s rozlohou 50 000 m2 vznikla zelená plocha, ktorú do budúcna plánuje mesto v spolupráci s organizáciou Cyklistika pre všetkých využiť na výstavbu cyklo bmx dráhy, ktorú budú môcť využiť všetci nadšenci cyklistiky. „Je to ukážkový príklad, ako môže investor priamo pomáhať pri rozvoji doplnkovej infraštruktúry v meste. Pozývam preto obyvateľov takmer 30-tisícového sídliska Sekčov, aby trávili voľné chvíle na bicykli v atraktívnom priestore povodia rieky Sekčov,“ dodáva Matúš Goga, riaditeľ neziskovej organizácie CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH a koordinátor cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešovskom a Košickom samosprávnom kraji. „Vznik novej oddychovej zóny pri našej predajni má pre nás hlboký význam. Uvedomujeme si zodpovednosť nášho pôsobenia na okolie, a preto neustále kladieme dôraz na spoluprácu s dodávateľmi, ktorí dodržiavajú smernice týkajúce sa ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti,“ objasňuje Jaroslav Paděra.

HORNBACH prispieva k trvale udržateľnému rozvoju

Spoločnosť HORNBACH potvrdzuje svoj zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia. Už v roku 1996 sa HORNBACH dobrovoľne zaviazal dovážať iba FSC® – certifikované tropické dreviny, v roku 2007 obdržal ako prvý DIY reťazec FSC – certifikát. Najnovším krokom v tejto oblasti je výhradný predaj grilovacieho uhlia a brikiet práve s certifikátom FSC. V marci 2016 vyradil HORNBACH zo svojej ponuky celý rad prípravkov na likvidáciu buriny obsahujúci glyfosát, akými sú napríklad Roundup (v pôvodnom zložení), Dominator alebo Kaput, teda najpoužívanejšie herbicídne prípravky. Následne prišlo k úplnému vyradeniu prípravku s obsahom Neonikotinoidu, ktorý má devastujúce účinky na včelstvo. Tento krok je logickým vyústením snahy HORNBACHu, ktorý chce fungovať v súlade so životným prostredím a nechce prispievať k poškodzovaniu zdravia svojich zákazníkov a spoluobčanov.

HORNBACH aktívne pôsobí aj na lokálnej úrovni, napríklad tu v Prešove rozmiestni v spolupráci s mestom v rámci jesenného upratovania veľkoobjemové kontajnery. Obyvatelia sa tak môžu zbaviť rozmerného odpadu, či už z domácnosti alebo svojho okolia. Počas štyroch týždňov budú kontajnery striedavo pristavované v jednotlivých mestských častiach.

Prešovčania môžu navyše využiť priamo na predajni zberné miesto pre elektroodpad, ktoré je dostupné počas otváracích hodín marketu. Ponúka sa tiež možnosť použiť koše na separovaný odpad za pokladňami na vyhodenie obalu zo zakúpeného tovaru. „Zákazník môže tovar rozbaliť priamo na predajni a obal zahodiť do naňho určeného koša. Domov si tak neprinesie žiaden odpad, iba samotný tovar. K prípadnej reklamácii sa obal výrobku nevyžaduje,“ upozorňuje Gabriel Süč, riaditeľ novootvorenej predajne.

Rozvoj infraštruktúry

Aktivita developera v lokalite priniesla so sebou aj zlepšenie mestskej infraštruktúry. Rusínska cesta je známa najmä svojou zaťaženosťou tranzitnou dopravou, kvôli čomu sa dlhodobo vytvárajú zápchy. Problém si uvedomovali aj zástupcovia spoločnosti Atrios. „Kľúčovým momentom developmentu obchodnej zóny Hobby Parku Sekčov a jeho budúceho úspešného fungovania bolo a je kvalitné dopravné napojenie zo silno frekventovanej Rusínskej ulice, ktorá tvorí hlavnú spojnicu medzi centrom mesta a sídliskom Sekčov. Naša spoločnosť v koordinácii s mestom Prešov a SSC investovala do vybudovania novej svetelnej križovatky a rozšírenie Rusínskej ulice na 4 pruhy, viac ako 1 milión eur,“ dodáva Vladimír Jakša. Toto opatrenie by malo zlepšiť dopravnú situáciu v danej lokalite.

Hobby Park Sekčov sa postupne rozrastie aj o ďalšie dva obchodné domy – predajňu nábytku a bytových doplnkov. Prešov tak získa ďalších 12 000 štvorcových metrov maloobchodnej plochy.

O spoločnosti Hornbach:

Spoločnosť HORNBACH je nezávislá rodinná spoločnosť kótovaná na burze. Spoločnosť HORNBACH bola založená v roku 1877 a ako jediná v segmente pre domácich majstrov má za sebou históriu siahajúcu cez šesť generácií. Spoločnosť v súčasnosti prevádzkuje 158 stavebných a záhradných marketov v deviatich európskych krajinách, z toho 3 v Slovenskej republike. Štvrtý je v procese výstavby a piaty v procese plánovania. Vo finančnom roku 2018/2019 zvýšila svoj čistý predaj o 5,3 percent na viac než 4,4 miliardy EUR.

Koncept predaja a sortiment výrobkov sa plne orientuje na potreby DIY zákazníkov, remeselníkov a firmy realizujúce svoje projekty v oblasti stavby, dielne a záhrady. Mnohé nezávislé testy a štúdie potvrdzujú vysokú kvalitu poskytovaného poradenstva a tiež výborný servis.

Spoločnosť Hornbach je priekopníkom v maloobchodnom predaji DIY sortimentu, pretože práve ona otvorila prvý kombinovaný stavebný a záhradný market (1968), prvý veľkoplošný „stavebný hobby market“ (1980) a prvý stavebný market s integrovaným Drive-in centrom (2003). Týmito krokmi opakovane potvrdzuje svoju schopnosť inovovať. Projektové markety HORNBACH svojim zákazníkom zaručujú trvalo nízké ceny a zaisťuje si tak prvenstvo vo svojom odbore. HORNBACH je niekoľko desiatok rokov významným zamestnávateľom, v súčasnosti sa na úspechu firmy podieľa viac ako 21 000 zamestnancov, z toho viac než 500 v Slovenskej republike.

