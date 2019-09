Úspešný aj v zahraničí, no na Slovensko nedá dopustiť! Huslista Marco Rajt ukazuje krásy Slovenska

Multižánrový huslista Marco Rajt so svojou hudbou precestoval takmer celý svet, no najradšej sa vracia na svoje rodné Slovensko, kde má rozbehnutú slušnú kariéru. Je známy vďaka svojim originálnym prevedeniam svetoznámych rock-popových skladieb, no tento krát sa rozhodol urobiť niečo naozaj jedinečné.

So svojou kapelou natočili videoklip na ľudovú pieseň, v ktorej objíma krásy slovenskej krajiny.

Štýlový huslista MarcoRajt, ktorý dodá šmrnc akejkoľvek skladbe prerobil ľudovú skladbu a dal jej svetový charakter.

„Ako ste si už mohli z mojej tvorby všimnúť, mám rád nečakané, kontroverzné spojenia. Slovensko mám rád, no veľkú časť svojho života som prežil v zahraničí. Sú to dva rozdielne svety a oba sú vo mne, oba mám rád a preto som sa ich rozhodol spojiť do jedného celku. Klip začína ľudovo, lebo tu je moja podstata, tu som vyrastal a tým sa začínal aj môj hudobný život. Postupne som začal cestovať a spoznávať svet, tak aj v skladbe sa postupne otváram novým možnostiam, novým štýlom a skúmam ich. Skladba končí opäť ľudovo, lebo na Slovensku momentálne pôsobím a aj keď som žil mimo, vždy som sa sem rád vrátil“ vysvetľuje virtuóz Marco Rajt

Zdroj: Marco Rajt

Jedinečnú show skvelého huslistu Marca Rajta a jeho kapely si vypočujeme aj naživo. Po úspešnom vianočnom turné s názvom Anjelské husle nám prináša originálnu šou.

„S kapelou chceme postupne navštíviť čo najviac miest na Slovensku a priniesť tak kvalitný kultúrny zážitok priamo k ľuďom. V blízkej dobe nás čaká pár jesenných koncertov, v decembri toho prejdeme podstatne viac. Tieto jesenné koncerty sú postavené dynamicky, atmosféra bude veselá. Ľudia majú veľa stresov, chceme docieliť, aby sa pri našej hudbe odreagovali a zabavili. Vychutnáme si svetoznáme skladby, ale určite nevynecháme ani tie naše, slovenské.“ prezrádza Marco Rajt.

Vstupenky na jesenné turné nájdete na Predpredaj.sk.

Slovenský huslista pochádza z hudobníckej rodiny. Jeho otec vyučoval viacero hudobných nástrojov a k hudbe ho viedol od útleho detstva. Už ako malý vykazoval výnimočný talent, v ôsmich rokoch zvládal náročné skladby ako napríklad Korsakovov Let čmeliaka a podobne. Neskôr síce pri husliach zostal, no vybral si iný hudobný žáner. Vyštudoval žilinské konzervatórium. Debutoval albumom Marco - Pop-Rock-Classic (2015). Na konte má ďalšie dva albumy Master of Violin (2016) a Anjelské husle (2018).

