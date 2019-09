Odteraz už len ekologická móda!

Každý módny guru vám povie, že igelitové tašky a mikroténové vrecká sú úplne out. No a my si medzi štyrmi očami na rovinu priznajme... Áno, sú síce praktické, no stále je to len umelina. Žiadna platina a už vôbec nie organický materiál. Taká tá vec na jedno použitie, ktorú doma akurát tak vyhodíme do odpadkového koša a potom na ňu narazíme, keď okolo nás krúži v mori počas dovolenky v nejakej super špica destinácii. Kto by o to stál?

VYHNITE SA MÓDNEMU FAUX PAS

Igelitové tašky a mikroténové vrecká už pokazili nejeden skvelý imidž. Ako sa teda vyhnúť zbytočnému módnemu faux pas? Dobrá rada nad zlato vraví... Keď už volíme kvalitu pri oblečení a vyberáme pre seba aj pre celú svoju rodinu prírodné materiály, keď sme ochotní investovať do poriadnej obuvi a vyhýbame sa fejkovým taškám, nepokazme to vo chvíli, keď sa vyberieme na nákup.

NÁKUPNÉ MANIAČKY TO UŽ VEDIA

Detaily sú presne to, čo o nás prezradí najviac. Stavme preto aj tu radšej na kvalitu a prírodné materiály a zainvestujme do tašiek, ktoré môžeme používať opakovane. Nielen nákupné maniačky ocenia tašky z biobavlny, ktoré môžu používať pravidelne a zakaždým hodiť do kabelky. Staršie dámy sa vrátia v spomienkach späť do rokov mladosti, kedy v obchodoch igelitové tašky neboli a tak boli ich neodmysliteľným spoločníkom sieťovky a textilné tašky.

Zľahka uštvaným mamičkám, ktoré musia rýchlo nakúpiť pre svoje deťúrence, zasa prinesie praktické riešenie typické pre ženy vo svetových metropolách viacnásobne použiteľná nákupná taška. Na jej výrobu recyklujú plastové fľaše, takže opäť krok dobrým smerom.

Ekologické riešenia však pristanú aj mužom. Sú totiž neklamným znakom toho, že pán sa zamyslel a snaží sa šetriť svoje okolie od nadbytočných plastov.

KEĎ IGELITKY STRATIA SVOJU MOC

Ako ste iste pochopili, ekologické tašky majú aj veľkú módnu moc. Správne nákupné maniačky o tom už, samozrejme, vedia a nakupujú len do nich. Takže ak sa chcete niesť na vlnách cool, trendy, šik a sexy imidžu, zamierte do Kauflandu, ktorý práve oznámil, že vyraďuje z ponuky jednorazové igelitové tašky. Dopredáva posledné kusy a do pár mesiacov tak na predajniach nájdete už len recyklované viacnásobne použiteľné tašky a tašky z biobavlny.

