ZAČÍNA SA ŠKOLA! Vieme, ako správne obliecť vášho budúceho školáka

Zdroj: Kaufland

Od malých školákov na 1. stupni základnej školy sa už vyžaduje vysoká miera samostatnosti. Mali by sa vedieť obliecť, vyzliecť aj prezliecť. A hoci sa výrobcovia detského oblečenia snažia, aby to deťom zbytočne nesťažili, nie vždy sa to darí. Z drobcov sa tak chtiac-nechtiac stávajú malí Šalamúni, ktorí okrem násobilky zadumane meditujú aj nad rébusmi dnešnej módy.