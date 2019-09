Ranná erekcia: Viete, prečo vzniká? Takto z nej vyťažíte čo najviac!

V skutočnosti je táto funkcia znamením, že nervy a prísun krvi do penisu sú zdravé. V opačnom prípade to môže naznačovať problémy s nervami alebo prísunom krvi. Dá sa z nej nejako profitovať?

Trochu biológie na objasnenie jej vzniku

Odborníci predpokladajú, že na vznik rannej erekcie majú vplyv najmä hormóny. Ide o testosterón, najdôležitejší mužský hormón, a noradrenalín - hormón, ktorý počas bdelosti potláča vznik erekcie.

Najviac ranných erekcií zažívajú mladí muži s vysokou hladinou testosterónu, ale týka sa mužov všetkých vekových kategórií, dokonca aj plodu v tele matky. Počet ranných erekcií sa ale s pribúdajúcim vekom prirodzene znižuje.

Keď sa ranná erekcia nedostaví

Zobudiť sa so vzpriameným penisom je predovšetkým znakom toho, že krv prúdi správnym smerom, a tiež hormóny aj nervy pracujú ako hodinky. Keď však ranná erekcia náhle zmizne, je to problém. Obyčajne je to prvý príznak nejakého zdravotného problému. Často sa spája s:

nedostatkom testosterónu, so vznikom erektilnej dysfunkcie (neschopnosťou dosiahnuť alebo udržať erekciu). Týka sa najmä mužov, ktorí trpia nedostatkom kvalitného spánku, obezitou, vysokým krvným tlakom (hypertenzia), vysokou hladinou cholesterolu, depresiou.

Ako sa dá využiť ranná erekcia?

Zobudiť sa so stoporeným penisom znamená, že už po prebudení ste pripravený na sex. Odborníci potvrdili, že ranný sex je skvelým protistresovým prostriedkom, ktorého účinky trvajú aj niekoľko dní; Potrebné hormóny sú na svojom vrchole, takže ak sa snažíte splodiť s partnerkou dieťa, ráno je na to ako stvorené; Vďaka testosterónu a jeho najvyššej hladine ráno ste pri sile, s plnou výbavou energie. Výkonnostne ste teda na tom najlepšie, v každom smere.

