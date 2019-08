Čerstvé ovocie a zelenina sú IN! Slovákov láka úroda priamo od farmárov

Zvýšená konzumácia je spojená s vyššou frekvenciou nákupu týchto potravín. Ten je vo väčšine prípadov realizovaný v supermarketoch, ktoré navštevujeme viackrát týždenne, pričom ovocie a zeleninu vkladáme do nákupného košíka medzi prvými.

Sú ženy z Venuše a muži z Marsu?

Asi nebude prekvapením, že aj pri konzumácii čerstvých potravín sa preferencie oboch pohlaví mierne líšia. Ženy konzumujú ovocie a zeleninu o čosi častejšie a ich najobľúbenejším ovocím sú jahody, banány a jablká. V zelenine značne vedú paradajky. Ak by však boli paradajky uvedené ako ovocie, tak ako tvrdia niektoré štúdie, najobľúbenejšou zeleninou by sa medzi ženami stala uhorka a hneď po nej mrkva. A čo muži? Rozdiel medzi obľúbenými druhmi ovocia medzi mužmi a ženami nie je. Muži rovnako obľubujú jahody a banány, ktoré sa delia o prvenstvo a nasledujú ich jablká a hrozno. Čo sa zeleniny týka, tu sa chute oboch pohlaví mierne rozchádzajú, a tak nákup zeleniny môže byť v páre o čosi zložitejší. Najpreferovanejšími druhmi zeleniny medzi mužmi sú paradajky, zemiaky, mrkva a paprika. Exotickejšie typy ovocia ako je avokádo, mango či kiwi vyhľadávajú skôr ženy.

Zo slovenských fariem priamo k nám

Úroda vypestovaná na Slovensku je v obchodoch najvyhľadávanejšia a jej kúpou spotrebitelia podporujú miestnych farmárov. Najčerstvejšiu ponuku domácich potravín nájdeme v supermarketoch BILLA, kde nakúpime ovocie a zeleninu slovenského pôvodu pod značkou Slovenská farma „Značka Slovenská farma garantuje 100-percentný slovenský pôvod ovocia a zeleniny a mäsa v sieti supermarketov BILLA. Medzi slovenských dodávateľov ovocia a zeleniny spoločnosti BILLA patria Záhradkárske služby PAULIS v Marcelovej, firma VITA-ZEL z rovnakej obce, BONI FRUCTI z Dunajskej Lužnej, ZELENINÁRSKA SPOLOČNOSŤ v Pustých Úľanoch a GreenCoop družstvo zo Zlatnej na Ostrove. Zakladáme si na dlhodobej spolupráci so slovenskými farmármi, ktorých prácu si veľmi vážime. Keď sa nabudúce vyberiete do Billy nakúpiť suroviny na čerstvý zeleninový šalát či šťavnatý ovocný dezert, myslite na to, že každá voľba pre slovenský výrobok znamená symbolické potrasenie rukou slovenskému farmárovi a ocenenie jeho húževnatej práce, ako aj kvalít slovenskej pôdy,“ hovorí Kvetoslava Kirchnerová, hovorkyňa spoločnosti BILLA. Čerstvú a voňavú úrodu dodávajú každý deň, a to do 24 hodín od zberu. Kvalita potravín už priamo v predajni je zabezpečená ich kontrolou každé dve hodiny

Čerstvosť, kvalita a cena

V neposlednom rade je dôležité podotknúť, že ako spotrebitelia pri výbere ovocia či zeleniny dbáme hlavne na ich čerstvosť a chuť. Tie zavážia aj pri zvýhodnených cenách, ktoré sú ďalším faktorom braným do úvahy. Až 52 % Slovákov uprednostňuje lacnejšie ovocie a zeleninu. Kvalita produktu a krajina pôvodu sú ďalšími činiteľmi zohrávajúcimi dôležitú úlohu v rozhodovaní slovenských spotrebiteľov. Napriek tomu, že na prvotriednosti Slovákom nadmieru záleží, bio kvalita produktov pri nákupe čerstvých potravín nezohráva takmer žiadnu úlohu.

