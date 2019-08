BILLA investuje do energetickej efektívnosti. Solárny systém ekologicky vykuruje celú centrálu aj s priľahlou predajňou

Teplá voda slúži pre celú budovu a vykurovanie je zabezpečené využívaním odpadového tepla z chladiaceho systému. Celú budovu bolo preto možné odpojiť od doterajšieho dodávateľa tepla a prispieť tak k zníženiu uhlíkovej stopy. Solárny systém dokáže pracovať aj v obdobiach s nižším slnečným svitom, prípadne je možné systém dohriať prostredníctvom malej elektrickej špirály.

„Udržiavanie a zveľaďovanie životného prostrediaokolo nás patrí k dlhodobým cieľom našej spoločnosti. Dôkazom toho, že to myslíme vážne je aj to, že sme sa do roku 2022 v rámci ISO 50001 podujali znížiť spotrebu elektrickej energie na m2 predajnej plochy o 20% a znížiť emisie CO 2 o 30%. Zavedenie solárneho systému, ktorý nám umožní využívať slnečnú energiu na vykurovanie celej budovy centrály a našej vlajkovej predajne, je ďalším krokom a určite nie posledným,“ povedal Dariusz Bator, generálny riaditeľ spoločnosti BILLA.V rámci snahy dosiahnutia stanovených cieľov spoločnosť rekonštruuje kotolne a odpadové teplo z chladenia využíva na vykurovanie a prípravu teplej vody.

Solárny systém vykurovania je však len jedným zo série projektov zameraných na zvyšovanie energetickej efektívnosti. BILLA vo všetkých novootvorených a zrekonštruovaných predajniach využíva ekologický systém chladenia a uzatvárateľné chladiace vitríny s dverami, ktoré okrem 30% zníženia produkcie emisií udržujú kvalitu ponúkaných potravín na najvyššej úrovni. Využívajú výlučne ekologické chladivá šetrné k životnému prostrediu. Dvere na vitríny a ekologické chladivo spoločnosť zabezpečila aj na ďalších 20 predajniach, ktorých rekonštrukcia ešte len čaká. Do ovzdušia sa tak, vďaka ekologickej premene supermarketov BILLA, dostane menej oxidu uhličitého.

Zdroj: billa

V januári 2016 spoločnosť začala s procesom zavádzania systému riadenia energie (Energy Management System) podľa normy 50001 Medzinárodnej organizácie pre normalizáciu ISO. Táto norma je medzinárodne najviac uznávaným nástrojom riadenia pre zvyšovanie energetickej účinnosti v organizáciách akéhokoľvek typu a cieľom je zaviesť systém a poriadok do každodenných činností. Zavedenie tejto normy signalizuje, že spoločnosť berie vážne zodpovednosť voči terajšej aj budúcim generáciám. V roku 2017 bol proces zavedenia úspešne ukončený a spoločnosť BILLA získala certifikát ako jedna z prvých retailových spoločností na Slovensku. Udržiavanie tejto normy je každoročne auditované internými a externými audítormi.

Ekologický a udržateľný prístupsa snaží spoločnosť BILLA rozvíjať vo viacerých oblastiach. „Máme veľmi smelé ale reálne plány aj v oblasti elektromobility. Sme veľmi radi, že našimi ďalšími aktivitami v oblasti eliminácie plastov a nakladania s odpadmi inšpirujeme aj našich zákazníkov a spoločne tak prispievame k starostlivosti o životné prostredie,“ uzatvára D. Bator.

O spoločnosti

Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje viac ako 150 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami sú cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA Naše BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.

