Veggie životný štýl na cestách

Učaroval vám zdravý životný štýl a radi sa stravujete vegánsky či vegetariánsky? Tak potom je leto pre vás určite takým malým rajom. Všade nájdete plno ľahko dostupnej čerstvej zeleniny aj ovocia. Čo však ale v prípade, že sa chystáte na cesty? V pohybe na štyroch kolesách to predsa len môže byť trochu náročné. Poradíme vám preto, ako na to.

Ak si ešte len plánujete letné dobrodružstvo a nechcete porušovať svoje vegánske či vegetariánske zásady, prípadne by ste si len radi udržali svoj zdravý životný štýl, určite si so sebou zoberte obľúbené potraviny. Okrem toho, že svojmu jedálnemu lístku vytvoríte určitú pevnú bázu aj na cestách, budete mať tiež vždy poruke rýchle jedlá, na ktoré sa môžete spoľahnúť, že vám nepodráždia trávenie. Veď povedzme si úprimne, je skvelé vedieť, čo vlastne jeme.

Do batoha, kufra či do auta si väčšinou ľudia na cestu balia klasicky rožky či žemle s potravinami, ktoré sa počas horúcej cesty do obľúbenej destinácie nesparia a nepokazia. Výborný vegetariánsky nárez v troch rôznych príchutiach s chrumkavým pečivom či chutné bio nátierky v rozmanitých príchutiach z ponuky Kauflandu K-take it veggie určite potešia vaše chuťové poháriky.

Ak viete, že si budete chcieť dať po ceste niečo, čo vás viacej zasýti, môžete si pripraviť pred cestou výborné vegánske langoše podľa receptu od blogerky Petry Sabolovej z Veggie´s Way. Chutia deťom či dospelým a sú výborné aj studené. Môžete si na ne priamo na odpočívadle rozložiť aj rôzne dobroty, vďaka čomu bude ich chuť ešte pestrejšia.

Pokiaľ cestujete s deťmi a už budete asi stýkrát počuť „kedy tam už budeme?“, môžete ich na chvíľu utíšiť napríklad K-take it veggie gumenými cukríkmi, v ktorých je kolagén tvorený zdravším variantom – agarom. Nielen že si pochutíte vy aj oni, ale budete mať aj dobrý pocit, že maškrtíte zdravšie.

V lete je tiež veľmi dôležité dodržiavať pitný režim a na cestách to platí dvojnásobne. Sladené nápoje sú úplne tabu a v prípade, že vás už omrzela čistá voda, môžete si pochutiť aj na rôznych nápojoch zo sóje, mandlí, ryže či ovsa, ktoré má Kaufland tak isto v ponuke.

V prípade, že si na dovolenke riešite aj stravu vo vlastnej réžii a nechcete sa spoliehať na tamojšie obchody a tráviť čas pri sporáku, je lepšie pribaliť si chladiacu tašku s hotovými jedlami ako bolonské špagety, cícerovú fašírku falafel či tofu v rôznych príchutiach. Veggie dobroty si jednoducho zohrejete a vychutnáte si zaslúžený odpočinok s krásnym výhľadom či už na more, alebo na hory.

VEGÁNSKE LANGOŠE

Ingrediencie

bio droždie

asi 700 g hladkej špaldovej múky

250 ml sójového mlieka K-take it veggie

1 PL trstinového cukru

štipka morskej soli

olej na vyprážanie

ďalšie ingrediencie podľa chuti: cesnak, kečup, vegánsky strúhaný syr, paradajky, bazalka, sójový jogurt K-take it veggie

Postup

Do vlažného sójového mlieka dajte lyžicu trstinového cukru, štipku soli, premiešajte a pridajte rozdrobené droždie. Do misky vsypte hladkú špaldovú múku, pridajte pripravený kvások, 2 lyžice sójového jogurtu, všetko dobre zmiešajte a nechajte polhodinu kysnúť na teplom mieste. Vykysnuté cesto dajte na dobre pomúčnenú dosku a rozdeľte asi na 10 kúskov. Na panvicu nalejeme väčšie množstvo oleja a naolejovanými rukami (aby sa cesto nelepilo), dajte placky smažiť na olej, z oboch strán dozlatista. Langoše po upečení uložte na tácku so servítkou – aby vsiakla trochu oleja. Podávame potreté cesnakovo-olejovou zmesou, buď so sójovým jogurtom a paradajkami, alebo s kečupom a nastrúhaným vegánskym syrom.

