V Košiciach začal Art Film Fest, Hercovou misiou ocenil Romana Luknára

„Je to prvé ocenenie, ktoré si preberám. Sám tomu neverím,“ povedal vo svojej ďakovnej reči Luknár, o ktorom je známe, že sa ceremoniálom vyhýba. Poďakoval festivalu, svojim rodičom, partnerke a všetkým tvorcom, ktorí ho prizvali na spoluprácu na filmových projektoch. „Keby nebolo ich, dnes večer tu nestojím a nemám túto cenu,“ vysvetlil.

Luknár patrí medzi našich najobsadzovanejších hercov, mnohé z úloh stvárnil aj v českých, maďarských či španielskych filmoch, seriáloch a inscenáciách. V susednej Českej republike získal dokonca ocenenie Český lev za hlavnú úlohu vo filme Martina Šulíka Záhrada (1995). Za vedľajšiu rolu v dráme Pokoj v duši (2009) režiséra Vladimíra Balka získal slovenskú národnú filmovú cenu Slnko v sieti, nominácie si na svoje konto pripísal za tvárnenie postáv v snímkach Lidice (réžia: Petr Nikolaev, 2011) a Toman (réžia: Ondřej Trojan, 2018). Okrem spomínanej novinky Casino.$k uvedie Art Film Fest aj Luknárov ostatný film Ostrým nožom (réžia: Teodor Kuhn, 2019), v ktorom stvárňuje otca brutálne zavraždeného mladíka. Príbeh je inšpirovaný skutočnou vraždou študenta Daniela Tupého, ktorá sa stala pred 14 rokmi v Bratislave.

Zdroj: Lukáš Klimek

Art Film Fest odovzdá ďalšie ocenenie Hercova misia na svojom záverečnom ceremoniáli, laureátom sa stane obľúbený český herecký velikán Jiří Lábus. Okrem neho si maďarský filmár Kornel Mundruczó na záver festivalu preberie cenu Zlatá kamera, udeľovanú významným osobnostiam svetovej kinematografie. Cenu prezidenta festivalu získa za svoj prínos slovenskému filmovému umeniu legendárny herec Štefan Kvietik.

Festival premietne počas deviatich dní viac ako 150 filmov – dlhometrážnych i krátkometrážnych snímok svetovej i domácej produkcie. Viaceré z projekcií osobne uvedú tvorcovia a tvorkyne, pričom v mnohých prípadoch radi zostanú po filme diskutovať s publikom. Pripravených je tiež niekoľko autogramiád, koncertov či výstav. Art Fim Fest potrvá v Košiciach do soboty 22. júna 2019.

Zdroj: Peter Stas

