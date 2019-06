Máte radi klasiku? Takto si ju pripravíte aj na „veggie“ spôsob

Prívlastok „veggie“ pred jedlom, ktoré poznáme len ako mäsové, môže navodiť pocit, že nemá čo ponúknuť. Opak je však pravdou. Tradičné jedlá majú vo svojej „veggie“ podobe nielen potrebné živiny, ale ako bonus aj nové chute a vône. Svoje o tom vie aj dlhoročná vegetariánka a čerstvá vegánka Petra Sabolová alias Veggie’s Way.

„Z mojich skúseností sú práve veggie verzie klasiky ako rezne, segedín, či burgre momentálne u vegánov veľmi vyhľadávané. Keďže v nich chýba mäso, chuť sa zaujímavo zintenzívňuje koreninami, bylinkami či zeleninou, ktoré sú zároveň veľmi zdravé. Strava vegetariánov a vegánov má byť pestrá a takéto jedlá sú skvelou obmenou,“ hovorí Petra.

Podoby takýchto jedál sú často prekvapivé, kreatívne a veľmi originálne. Vedeli ste napríklad, že veggie špagety sú v skutočnosti tvorené postrúhanou cuketou, alebo že vajíčko môžete pri pečení nahradiť banánom?

„Náhrad je v dnešnej dobe obrovské množstvo, stačí skúšať. Napríklad vajíčko v praženici môžete nahradiť jemným tofu, pri pečení vajíčko zas obyčajným banánom, ktorý krásne zlepí cesto. Kravské mlieko viete nahradiť mandľovým, sójovým, kokosovým, či ovseným. Dnes do nich pridávajú výrobcovia navyše aj vápnik - calcium. Na trhu dostať tiež syry či salámy zo sóje, mandlí, alebo kešu,“ vymenúva Petra, ktorá veľmi dobre vie, o čom hovorí. Na jej blogu Veggie’s Way nájdete množstvo výborných receptov tak, ako ich nepoznáte.

Ak ste hladní už teraz, „veggie“ jedlá ako rezeň, špagety či burgerové placky si môžete kúpiť už aj hotové! V ponuke ich má napríklad Kaufland pod značkou K-take it veggie.

Ak si chcete niečo klasické na „veggie“ spôsob pripraviť doma, inšpirujte sa receptom od Petry z jej blogu Veggie’s Way:

BRYNDZOVÉ HALUŠKY S POHÁNKOVOU MÚKOU

INGREDIENCIE:

5 veľkých zemiakov (asi 750g)

125g pohánkovej múky

125g špaldovej múky K-Bio

50g bio masla

150-200g 100% bryndze

1-2 cibule

olivový olej K-Bio, brezový cukor

POSTUP:

Zemiaky očistite a nastrúhajte na jemno (šťavu čiastočne odstráňte). Dajte ich do misy a pridajte pohánkovú múku, špaldovú múku a lyžičku soli. Zmes poriadne premiešajte, hmota má byť stredne vláčna. Do hrnca dajte variť vodu, osoľte a z lopárika nahádžte halušky do vriacej vody, varte asi 10 minút. Uvarené halušky sceďte, dajte do hrnca a zmiešajte s maslom a bryndzou. Podávajte so skaramelizovanou cibuľou (môžete tiež pridať pažítku lebo kôpor).

