TEAM odštartoval svoje turné: neskutočná energia a nezabudnuteľný zážitok!

Frontman skupiny na svojom instagramovom profile uviedol: ,,Hmm .. je to taká výzva - sadnúť si k niekomu takto blízko a zaspievať mu pesničku. A to ma fakt v súkromí nikto len tak spievať nedonúti. Ale dávam to, tzv. terapia šokom, čo by človek pre ľudí na turné neurobil...“

Zdroj: Silvi Production

Kto už sa niektorého z koncertu zúčastnil iste potvrdí, že v halách doslova sála pozitívna energia, publikum priam žije s kapelou a spieva s ňou jej najväčšie hity. Treba však poznamenať, že takáto chémia tu funguje aj naopak, a to od kapely k publiku.

Je zjavné, že Team si priazeň svojich fanúšikov váži. „Jedno cítime spoločne -obrovskú priazeň nášho publika, ktoré presne vie, na koho ide a naše pesničky spieva tak hlasno, že po koncerte potrebujem aspoň pár minút absolútny relax v tichu. Mať takýchto fanúšikov nie je samozrejmosťou, to si musíte zaslúžiť - všetky tie roky na tom pracujeme“ poznamenal známy spevák.

Už čoskoro sa skupina presúva z Čiech na Slovensko, kde 20.6. odštartuje svoju slovenskú časť turné v Prievidzi. Slovenské turné bude ozvláštnené koncertami pod holým nebom, na amfiteátroch v Nitre, Martine a Košiciach.

Termíny koncertov Habera & Team 2019 Tour:

20. júna – Zimný štadión Prievidza

22. júna – Amfiteáter Nitra

27. júna – Zimný štadión, Poprad

29. júna – Amfiko, Martin

4. júla – Amfiteáter Košice

9. novembra – Zimný štadión Ondreja Nepelu, Bratislava

